Отдых осенью – идеальное решение как для любителей активного досуга, так и для тех, кто хочет спокойно насладиться красотой природы. Туристов немного, на улице не так жарко, а пейзажи поражают своими красками.

Travel24 подготовил для вас список из десяти интересных мест, куда стоит поехать машиной в октябре в Украине.

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Софиевский парк в Умани

Национальный парк "Софиевка" – пример красоты природы и любви. Он был заложен графом Потоцким в 1796 году. Это подарок на именины его жены Софии. Волшебная история двух влюбленных нашла отражение в каждом уголке этого удивительного места. Здесь также можно покататься по подземной реке Ахеронт. Именно осенью прогулки по аллеям и катание на лодках через грот к фонтану влюбленных выглядят невероятно очаровательно.



Софиевский парк в Умани / vsitury.com.ua

"Oktoterfest, снова в небо" в Каменец-Подольском

Туристы приезжают в Каменец-Подольский, чтобы увидеть уникальную архитектуру. Здесь сохранилась средневековая крепость, которая, вероятно, существовала еще во времена Киевской Руси. Первые сведения о ней появились в документах князя Юрия Корятовича в 1374 году. Но именно в октябре сотни посетителей отправляются сюда на "Oktoberfest, снова в небо". Вы сможете увидеть мир с высоты птичьего полета или полюбоваться на воздушный спектакль, не важно, какую цель вы преследуете – фестиваль воздушных шаров вас точно удивит.



Фестиваль Воздушных Шаров / stodorog.in.ua

Термальные бассейны в Закарпатье

В октябре природа уже тронута осенней прохладой, и на улицу без пальто не выйти. Но в Закарпатье вы сможете провести время под открытым небом в купальнике. Лучшими вариантами термальных вод является Береговое или Косино. Здесь вам предлагают горячие ванны с лечебной водой. А если выберете Косино еще и искупаетесь в фонтане-иллюзии, под нависшим с неба золотым краном здоровья.



Золотой кран здоровья в Косино / ua.igotoworld.com

400-летние дубы в Тростянце

Ни один человек на земле не знаком с осенью так, как дубы этого старинного парка. Кроме дубов, которые существуют уже более 400 лет, здесь стоит посетить старинный дворец, прекрасные озера и грот Нимф. Это место прекрасно подойдет для неспешной прогулки. Также в Тростянце есть Музей шоколада – отличное место для ваших детей.



Грот Нимф в Тростянце / kolazhanka.com.ua

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Праздник вина и сыра во Львове

Все привыкли ехать во Львов за кофе, шоколадом и рождественским колоритом. Но старинному городу Льва есть чем еще порадовать туристов. Три дня на фестивале жители и гости будут наслаждаться камамбером, рокфором, бри, сырным фондю и другими вкусностями. Также впереди дегустация напитков от ведущих винных брендов. Кроме того, во время фестиваля в течение 21-23 октября будет работать артмастерская, импровизированный сырный ресторан и "Львовская винная почта".

Тоннель любви в Клевани

Это одно из самых интересных и популярных достопримечательностей Украины. Осенью здесь невероятно красиво, ведь весь "коридор" приобретает красно-желтый цвет. На самом деле он является частью железнодорожного полотна, которым до сих пор курсируют поезда. Благодаря тому, что во время движения поезда обламывают маленькие веточки, тоннель имеет хорошую форму овала. Интересно, что несколько лет назад японский режиссер Акийоши Имазаки снял в тоннеле полнометражный фильм, который может смотреть весь мир.



Тоннель любви осенью / ukraina.hrest.info

Музей писанка в Коломые

Вторая среда октября – Всемирный день яйца. Отмечать его начали сравнительно недавно, с 1996 года. В некоторых странах принято проводить веселые кулинарные шуточные конкурсы и фестивали на яичную тематику. Поэтому 14 октября стоит посетить Коломыю. Это "яичная" столица, потому что одна из главных улиц украшена огромной писанкой. Так выглядит известный украинский музей, хранящий десятитысячную коллекцию украинской живописи пасхальных яиц.



Музей писанка в Коломые / 7chudes.in.ua

Замки Западной Украины

Во Львовскую Золотую подкову входят три замка близлежащих окрестностей культурной столицы – Олеский, Подгорецкий и Золочевский. Олеский замок является одним из самых древних – строить его начали еще в XVI веке. Сейчас здесь, кроме каменных стен, можно увидеть экспозиции Львовской картинной галереи и интерьер в стиле барокко. Подгорецкий замок основном известен тем, что именно здесь снимались сцены советского фильма "Д'Артаньян и три мушкетера". А в Золочевском представлена ​​огромная коллекция картин, оружия и других деталей интерьера. Аккуратный и ухоженный Китайский дворец с живописным двором имеет отдельную историю, и очень нравится туристам.



Подгорецкий замок / discoverukraine.com.ua

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Радоновые ванны в Хмельнике

Замечательный вариант оздоровления. Это уникальное украинское явление, которое полезно при некоторых нервных и сердечно-сосудистых заболеваниях. Также подойдет тем, кто имеет проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Здесь вы можете понежиться в ванне, пройти торфяные грязевые процедуры и напоследок прогуляться по палатам дворца графа Ксидо, а также увидеть блестящий винницкий фонтан.

Дендропарк "Александрия" в Белой Церкви

Неподалеку от Киева расположен один из крупнейших парков Европы. Этот дендропарк играет колоссальную роль в научной и природной сферах нашей страны. На значительных площадях, начали застраивать еще в XIX веке, расположены целые природные зоны, а также река Рось. Все здания здесь выполнены в стиле классицизма, а окружают их высокие деревья, низкие кустарники, вьющиеся и стелющиеся растения. А золотистые осеннее краски делает прогулку по парку невероятной.



Дендропарк "Александрия" / ru.wikipedia.org

Чем добраться?

Идеальным вариантом будет SKODA KODIAQ в которой с легкостью может поместиться 7 человек. Преимуществами этой модели является низкая масса, большое пространство и высокая эффективность вместе с топливной экономичностью (от 5,10 литров на 100 километров). А полный привод авто обеспечивает значительное увеличение тяги, стабильности и безопасности вождения – даже на бездорожье. Объем багажного отделения достигает 720 литров (2065 литров при сложенных сиденьях), поэтому вы и ваши дети могут брать все что угодно. SKODA KODIAQ удобно передвигаться не только по городу, но и грунтовых дорогах и гравийном покрытие, которые ждут вас на пути к этим местам.



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Подробнее о машине SKODA KODIAQ смотрите в тест-драйве:

Приятного осеннего путешествия!