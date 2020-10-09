Октябрь– отличное время для путешествий, если правильно выбрать направление. Кто-то летом был занят, а кто-то не любит жару, поэтому решает искать новых теплых чувств и запасаться ими на долгую зиму осенью.

Travel24 собрал для вас 5 интересных идей для отдыха в октябре, которые подарят теплые воспоминания.

Читайте также: Восхождение на Поп-Иван: советы туристам, которые планируют покорять Черногору

На море – еще не поздно

Если вы не успели насладиться отдыхом на морском побережье летом, в октябре еще не поздно это исправить. Вы можете отправиться за границу, где осенью прекрасная погода, загар будет то, что надо. Или же можно отправиться на Азовское море или в Одессу. Температура воды в море, как правило, 19-20 градуса, такая же и среднесуточная температура воздуха, хотя днем она может быть и выше. Если вы не поклонник такой температуры для купания, то время для экскурсий и пеших прогулок по Дерибасовской и Приморскому бульвару.



Пляж Одессы в октябре / travelask.ru

Улучшение здоровья в Трускавце и Моршине

Нередко спокойный отдых в санаториях выбирают именно осенью. Наверное, это эффективный способ борьбы с осенней хандрой. Трускавец полон мест, где стоит остановиться, чтобы улучшить здоровье. Бювет расположен прямо в центре города. Кроме этого здесь множество интересных достопримечательностей, которые можно посетить во время отдыха.



Главная аллея Трускавца / gordonua.com

В Моршин, который расположен в горах, среди лесов и красивой природы, едут на минеральные воды, чтобы подлечить желудок, печень, нервную систему, сердце. В центре города – бювет минеральной воды. Главная достопримечательность – это огромная лесопарковая зона – вы вдоволь насладитесь прогулками. Также можно съездить на экскурсии в крепость Тустань, и на Говерлу.



Курорт Моршин / sanatorii-karpat.com

В Карпаты на грибы и ягоды

Осень – самое время расслабиться среди живописных Карпатских гор и побродить дремучими лесами. Например, в Ворохте Ивано-Франковской области, поселок со всех сторон окружено Карпатским национально природным парком. Октябрь – сезон охоты на белые грибы и ягоды. Также стоит заглянуть на Буковину – в Верховину, Вижницу или Путилу. Таких грибов, как среди гуцульских гор, вы точно нигде не видели.



Белые грибы в Карпатских лесах / osonnya.com

Интересно: Куда поехать на грибы в Карпаты: лучшие места осеннего сезона 2020

Романтические прогулки на Черниговщине

Если вы поклонник известной драмы "Крепостная" и после просмотра мечтали пройтись локациями, где проходили съемки – национальный историко-культурный заповедник "Качановка" именно то, что вам нужно. Дворцово-парковый ансамбль Качановки понравится вам осенью гораздо больше, чем в любой другой сезон. Жара уже отступила, к холодам еще есть время, а осенние краски придают историческим местам особый шарм.



Национальный историко-культурный заповедник "Качановка" / zruchno.travel

В Буковель – за живописными горными пейзажами

Горнолыжный курорт Буковель считается одним из лучших мест для отдыха зимой. Но если вы не поклонник экстрима, то точно не разочаруетесь, посетив его осенью. В октябре здесь уже работают подъемники, поэтому вы сможете рассмотреть с высоты пейзажи Карпат в красках осени. Кроме пеших прогулок, можно воспользоваться квадроциклами или катанием на лошадях.



Горнолыжный курорт Буковель / kraina-m.com

Чем добраться?

Ехать в каждое из этих мест лучше личным автомобилем, чтобы не нагружать себя общественным транспортом. Например, SKODA KAROQ позволит вам компактно сложить вещи каждого из пассажиров, ведь багажное отделение этого автомобиля считается лучшим в своем классе (521 л и 1630 со сложенными сиденьями). Большим преимуществом является то, что эта модель для мест, где трудно проехать. Поскольку дорога не всегда в лучшем состоянии – этот внедорожник провезет вас в любом месте, а еще позволит сэкономить бюджет, ведь средний расход топлива от 4,50 литров на 100 километров. Также отличительной чертой является OFF ROAD – режим вождения, который переключает все вспомогательные ассистенты на внедорожный режим и включает полный привод.



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

Подробнее об машине SKODA KAROQ смотрите в тест-драйве:

Хорошего осеннего путешествия!