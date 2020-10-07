Восхождение на Поп-Иван: советы туристам, которые планируют покорять Черногору
Украинские Карпаты все больше привлекают поклонников пешеходного туризма. К счастью, Карпатам есть что предложить как начинающим, так и профессиональным хайкерам. Одна из самых высоких и самых популярных вершин Украины – Поп-Иван.
Travel24 расскажет вам о Черногоре, которая поражает своей живописностью.
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В Украине существует шесть двухтысячников, Поп-Иван Черногорский входит в их число, с высотой 2020,5 метра. Гора расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Именно по этой вершины начинается самый высокий горный массив Украинских Карпат – Черногорский хребет. Хребет простирается почти на 40 километров между долинами рек Черная Тиса на западе и Черный Черемош на востоке.
Туристические маршруты Черногорой являются самыми популярными в Карпатах, так как всего за 4-5 дней можно пройти весь позвоночник и подняться на все двухтысячники: Говерла, Бребенескул, Ребра, Петрос, Поп Иван и Гутин Томнатик. Также этой вершине свойственна мгновенная смена погоды: от палящего солнца до холодного дождя, или даже мокрого снега.
Черногора / karpaty.life
"Белый слон" на вершине горы
Еще издалека на вершине виднеется здание – это развалины бывшей обсерватории. Астрономическая и метеорологическая обсерватория на вершине горы Поп Иван – наиболее высоко расположенное сооружение в Украине, в которой постоянно жили и работали люди. Ее строительство началось летом 1936 года. Сводилась она преимущественно с использованием местного камня песчаника руками населения из близлежащих сел. Камень на гору подвозили лошадьми или несли в руках, или на спине. Аналогичная история с оборудованием, которое доставляли по железной дороге до ближайшей станции Ворохта (70 километров от горы). Также на вершину доставили 33 лари с элементами купола и другими деталями.
Обсерватория имела 43 комнаты, среди них – конференц-зал, помещения руководителя обсерватории, другие жилые помещения, столовая, кабинеты и тому подобное. В подвале оборудовали парники, аккумуляторную и котельную. В свое время эта обсерватория занимала 2 место в Европе и 6 на мировом уровне.
Обсерватория "Белый слон" на вершине горы Поп-Иван / zbruc.eu
Инженеры, которые были привлечены к проекту, сделали все возможное для того, чтобы работники и ученые могли целый год находиться на горе в безопасных и комфортных условиях. Была также продуманная и система спасательной службы. Например, если работник обсерватории вдруг попадал под снежную лавину, то на его поиски отправляли хорошо подготовленных военнослужащих. После начала Второй мировой войны работников обсерватории эвакуировали, а дорогостоящее оборудование разобрали и вывезли. Теперь это место используют как туристический приют, где можно восстановить силы.
Восхождение на гору Поп-Иван / if.depo.ua
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Советы туристам, которые хотят покорить Черногору
- На вершине нет источника, поэтому о запасах воды следует позаботиться заранее
- На всякий случай возьмите документы об удостоверения вашей личности, потому что они понадобятся всем тем, кто планирует путешествие, ведь Черногора находится около линии разграничения территорий двух государств
- Высокогорью присуща капризность: утро здесь может начаться с облаками, в обед некуда будет спрятаться от солнечных лучей, а вечером может пойти сильный дождь с ветром, поэтому позаботьтесь об экипировке
- Теплая одежда и удобная обувь – секрет удачного похода в горы
Удачного восхождения!