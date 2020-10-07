Українські Карпати все більше приваблюють шанувальників пішохідного туризму. На щастя, Карпатам є що запропонувати як початківцям, так і професійним хайкерам. Одна із найвищих та найпопулярніших вершин України – Піп Іван.

Travel24 розповість вам про Чорну гору, яка вражає своєю мальовничістю.

Читайте також: Сходження на Говерлу: як і коли підкорювати найвищу точку України

В Україні існує шість двотисячників, Піп-Іван Чорногірський входить у їх число, з висотою 2020,5 метра. Гора розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Саме з цієї вершини розпочинається найвищий гірський масив Українських Карпат – Чорногірський хребет. Хребет простягається майже на 40 кілометрів між долинами річок Чорна Тиса на заході та Чорний Черемош на сході.

Туристичні маршрути Чорногорою є найпопулярнішими в Карпатах, бо всього за 4-5 днів можна пройти весь хребет та піднятися на усі двотисячники: Говерла, Бребенескул, Ребра, Петрос, Піп Іван та Гутин Томнатик. Також цій вершині властива миттєва зміна погоди: від палючого сонця до холодного дощу, або ж навіть мокрого снігу.



Чорногора / karpaty.life

"Білий слон" на вершині гори

Ще здалеку на вершині видніється споруда – це руїни колишньої обсерваторії. Астрономічна і метеорологічна обсерваторія на вершині гори Піп Іван – найвище розташована споруда в Україні, в якій постійно жили й працювали люди. Її будівництво розпочалося влітку 1936 року. Зводилася вона переважно з використанням місцевого каменю пісковику руками населення з ближніх сіл. Камінь на гору підвозили кіньми чи несли в руках, або на спині. Аналогічна історія з обладнанням, яке доставляли залізницею до найближчої станції Ворохта (70 км від гори). Також на вершину доставили 33 скрині з елементами купола та іншими деталями.

Обсерваторія мала 43 кімнати, серед них – конференц-зал, помешкання керівника обсерваторії, інші житлові приміщення, їдальня, кабінети тощо. У підвалі обладнали парники, акумуляторну та котельню. Свого часу ця обсерваторія займала 2 місце у Європі та 6 на світовому рівні.



Обсерваторія "Білий слон" на вершині гори Піп-Іван / zbruc.eu

Інженери, котрі були залучені до проєкту, зробили все можливе для того, щоб працівники та учені могли цілий рік знаходитися на горі у безпечних та комфортних умовах. Була також продумана й система рятувальної служби. Наприклад, якщо працівник обсерваторії раптом потрапляв під снігову лавину, то на його пошуки відправляли добре підготовлених військовослужбовців. Після початку Другої Світової війни працівників обсерваторії евакуювали, а дороге устаткування розібрали та вивезли. Тепер це місце використовують як туристичний притулок, де можна відновити сили.



Сходження на гору Піп-Іван / if.depo.ua

Цікаво: Активний відпочинок в горах: поради мандрівникам

Поради туристам, які хочуть підкорити Чорногору

На вершині немає джерела, тому про запаси води слід подбати заздалегідь

Про всяк випадок візьміть документи про посвідчення вашої особи, бо вони знадобляться усім тим, хто планує подорож, адже Чорногора знаходиться близько лінії розмежування територій двох держав

Високогір'ю притаманна примхливість: ранок тут може розпочатися з хмарами, в обідню пору нікуди буде сховатися від сонячних променів, а увечері може піти сильний дощ з вітром, тому подбайте про екіпірування

Теплий одяг та зручне взуття – секрет вдалого походу у гори

Вдалого сходження!