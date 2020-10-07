Сходження на Піп-Іван: поради туристам, які планують підкорювати Чорногору
Українські Карпати все більше приваблюють шанувальників пішохідного туризму. На щастя, Карпатам є що запропонувати як початківцям, так і професійним хайкерам. Одна із найвищих та найпопулярніших вершин України – Піп Іван.
Travel24 розповість вам про Чорну гору, яка вражає своєю мальовничістю.
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В Україні існує шість двотисячників, Піп-Іван Чорногірський входить у їх число, з висотою 2020,5 метра. Гора розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Саме з цієї вершини розпочинається найвищий гірський масив Українських Карпат – Чорногірський хребет. Хребет простягається майже на 40 кілометрів між долинами річок Чорна Тиса на заході та Чорний Черемош на сході.
Туристичні маршрути Чорногорою є найпопулярнішими в Карпатах, бо всього за 4-5 днів можна пройти весь хребет та піднятися на усі двотисячники: Говерла, Бребенескул, Ребра, Петрос, Піп Іван та Гутин Томнатик. Також цій вершині властива миттєва зміна погоди: від палючого сонця до холодного дощу, або ж навіть мокрого снігу.
Чорногора / karpaty.life
"Білий слон" на вершині гори
Ще здалеку на вершині видніється споруда – це руїни колишньої обсерваторії. Астрономічна і метеорологічна обсерваторія на вершині гори Піп Іван – найвище розташована споруда в Україні, в якій постійно жили й працювали люди. Її будівництво розпочалося влітку 1936 року. Зводилася вона переважно з використанням місцевого каменю пісковику руками населення з ближніх сіл. Камінь на гору підвозили кіньми чи несли в руках, або на спині. Аналогічна історія з обладнанням, яке доставляли залізницею до найближчої станції Ворохта (70 км від гори). Також на вершину доставили 33 скрині з елементами купола та іншими деталями.
Обсерваторія мала 43 кімнати, серед них – конференц-зал, помешкання керівника обсерваторії, інші житлові приміщення, їдальня, кабінети тощо. У підвалі обладнали парники, акумуляторну та котельню. Свого часу ця обсерваторія займала 2 місце у Європі та 6 на світовому рівні.
Обсерваторія "Білий слон" на вершині гори Піп-Іван / zbruc.eu
Інженери, котрі були залучені до проєкту, зробили все можливе для того, щоб працівники та учені могли цілий рік знаходитися на горі у безпечних та комфортних умовах. Була також продумана й система рятувальної служби. Наприклад, якщо працівник обсерваторії раптом потрапляв під снігову лавину, то на його пошуки відправляли добре підготовлених військовослужбовців. Після початку Другої Світової війни працівників обсерваторії евакуювали, а дороге устаткування розібрали та вивезли. Тепер це місце використовують як туристичний притулок, де можна відновити сили.
Сходження на гору Піп-Іван / if.depo.ua
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Поради туристам, які хочуть підкорити Чорногору
- На вершині немає джерела, тому про запаси води слід подбати заздалегідь
- Про всяк випадок візьміть документи про посвідчення вашої особи, бо вони знадобляться усім тим, хто планує подорож, адже Чорногора знаходиться близько лінії розмежування територій двох держав
- Високогір'ю притаманна примхливість: ранок тут може розпочатися з хмарами, в обідню пору нікуди буде сховатися від сонячних променів, а увечері може піти сильний дощ з вітром, тому подбайте про екіпірування
- Теплий одяг та зручне взуття – секрет вдалого походу у гори
Вдалого сходження!