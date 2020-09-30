Мало людей надають перевагу активному відпочинку, бо це завжди складно. Але, ті хто наважився на таку пригоду, назавжди змінюють своє ставлення до організованих екскурсій та переповнених пляжів. Проте, до походу в гори треба добре підготуватися.

Travel24 розповість вам як вдало підкорити вершини.

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Оберіть правильний маршрут

Що похід видався вдалим треба визначити власні фізичні можливості, та обрати маршрут відповідно до них. Основні чинники, які слід враховувати – це дистанція, перепад висот, тип місцевості та прогнози погоди. Дуже зручно орієнтуватися на певні цікаві локації, або конкретні вершини чи хребти. І зважаючи на власний фізичний стан, планувати той чи інший маршрут підйому та тривалість походу.

Одягайтеся шарами

Під час походу, ви не виглядатимете "fashion", зате точно не прохолонете. Влітку для нижнього шару підійде тонка, синтетична термобілизна. Середній шар – це тонкий фліс, який захистить вас у холодніші дні, під час зупинок та ввечері перед сном. Верхній шар – надійна мембранна куртка. Це один з найважливіших елементів комфорту під час трекінгу.



Одягайтеся шарами / kuluarpohod.com

Подбайте про взуття

Якщо взуття натиратиме вас – похід одразу стане невдалим. Тут головне – розмір і зручність. Краще йти в спеціальних похідних черевиках або кросівках. Ніколи беріть в гори нове взуття, яке ви зовсім не розходили.

Підберіть зручний рюкзак

Бо він дозволить розмістити всі речі в середині й звільнити руки. Зверніть увагу на дуже важливий момент: з метою полегшення свого пересування по лісових стежках, намагайтеся, щоб центр ваги рюкзака якомога щільніше прилягав до спини та не звисав нижче попереку. Рюкзак має бути із міцного і водонепроникного матеріалу, і не перевищувати вагу 2,5 кілограма.



Підберіть зручний рюкзак / sport-marafon.ru

Насолоджуйтеся – не поспішайте

Краще йти повільно, але у гарному настрої. Йдіть у своє задоволення, дотримуйтесь ритму, робіть регулярні зупинки для відпочинку, перекусів та фотографування. Ці три речі будуть підтримувати усмішку на вашому обличчі під час всього походу. У приємних місцях варто зупинитися на довше.