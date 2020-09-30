Немного людей предпочитают активный отдых, потому что это всегда сложно. Но, те кто решился на такое приключение, навсегда меняют свое отношение к организованным экскурсиям и переполненным пляжам. Однако, к походу в горы надо хорошо подготовиться.

Travel24 расскажет вам как удачно покорить вершины.

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Выберите правильный маршрут

Чтобы поход выдался удачным надо определить собственные физические возможности, и выбрать маршрут в соответствии с ними. Основные факторы, которые следует учитывать – это дистанция, перепад высот, тип местности и прогнозы погоды. Очень удобно ориентироваться на определенные интересные локации, конкретные вершины или хребты. И несмотря на собственное физическое состояние, планировать тот или иной маршрут подъема и продолжительность похода.

Одевайтесь слоями

Во время похода, вы не будете выглядеть "fashion", зато точно не простынете. Летом для нижнего слоя подойдет тонкая, синтетическое термобельё. Средний слой – это тонкий флис, который защитит вас в холодные дни, во время остановок и вечером перед сном. Верхний слой – надежная мембранная куртка. Это один из важнейших элементов комфорта во время трекинга.

Одевайтесь слоями / kuluarpohod.com

Позаботьтесь об обуви

Если обувь будет натирать вас – поход сразу станет неудачным. Здесь главное – размер и удобство. Лучше идти в специальных производных ботинках или кроссовках. Никогда берите в горы новую обувь, которое вы совсем не разносили.

Подберите удобный рюкзак

Потому что он позволит разместить все вещи в середине и освободить руки. Обратите внимание на очень важный момент: для облегчения своего передвижения по лесным тропам, старайтесь, чтобы центр тяжести рюкзака как можно плотнее прилегал к спине, но не свисал ниже поясницы. Рюкзак должен быть из прочного и водонепроницаемого материала, и не превышать вес 2,5 килограмма.



Подберите удобный рюкзак / sport-marafon.ru

Наслаждайтесь – не спешите

Лучше идти медленно, но в хорошем настроении. Идите в свое удовольствие, следуйте ритму, делайте регулярные остановки для отдыха, перекусов и фотографирования. Эти три вещи будут поддерживать улыбку на вашем лице во время всего похода. В приятных местах стоит остановиться подольше.