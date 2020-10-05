Карпатские горы считаются одними из самых грибных регионов в стране. Поездка по грибы в Карпаты – отличный способ провести время на свежем воздухе, в гуще дремучего леса.

Travel24 собрал для вас подборку лучших грибных мест осеннего сезона в Карпатах.

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Первая грибная волна в Карпатах длится до двух недель с конца мая до начала июня, но настоящий час пик наступает осенью, когда после дождей леса изобилуют разнообразными грибами: кроме белых, лисичек и подберезовиков, появляются подосиновики, маслята, оленьи рожки, опята.

Кривопильский перевал

Идеальное место для старта. Преимущество в том, что здесь можно найти грибы недалеко от дороги. И добираться несложно – сюда ведет автодорога Р24 Ворохта – Верховина. Если видите, что на обочине дороги стоят машины, значит именно там и нужно останавливаться и идти в глубину леса – вероятность собрать белых грибов здесь всегда высокая.



Белые грибы / naturalist.if.ua

Бангофа

Начинать стоит с Верховины к Шибеному и далее 10 километров пешком. Расположена в Верховинском районе, почти на границе с Румынией, у горы Поп Иван. В этом месте встречаются преимущественно белые грибы. Особенность в том, что именно здесь больше всего грибовищ, случаются не единичные белые грибы, а целые поляны.

Царевка

Ее еще называют "Полонина Грибная". Доехать сюда удобнее из Ивано-Франковска до Верховины, из Верховины – до Дземброни, а дальше – в горы. Здесь сравнительно несложный маршрут и лес, где не надо продираться по гуще. Чаще всего встречаются белые грибы и лисички. Также находили здесь уникальный червонокнижний гриб гордуман или как его назвали местные жители карпатский трюфель.



Уникальный червонокнижний гриб гордуман / kurs.if.ua

Волшебные Бескиды

Опытные грибники советуют отправляться к горным хребтам Бескид (массив между реками Стрый, Сопротивление и Мизунка на границе Львовской и Ивано-Франковской областей). Здесь находится заповедник "Святые Бескиды", где среди буковых и хвойных лесов растет 57 видов грибов, и среди них в изобилии короля грибов – белого. Хорошие места для грибной охоты – окрестности сел Орив, Орявчик, Тухля, Гребеннэ.

Полонина Дуконя

Расположена вблизи Шибеного. Среди лесников она известна, как Чаханы. Как и Бангофа, это место на высоте более 1000 метров, поэтому сюда стоит ехать грибникам со стажем. Кроме белых грибов здесь можно "поймать" и гордумана. Также можно встретить красных мухоморов. Многие туристы находят здесь королевский белый гриб.

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Закарпатье

Грибные места есть в окрестностях озера Синевир, села Лумшоры, которое прославилось в последнее время "карпатским джакузи" – купанием в чанах с сероводородной водой. Хороши для тихой охоты села Драгово, Вышка, Колочава. Закарпатские грибники советуют забираться в глухие села: в Савеловском районе это Родниковая Гута (много подберезовиков) и Солочин; в Мукачевском районе – Микулинци, Ильковцы, Счастливое, Крите. В закарпатских лесах водится даже трюфель.



Трюфель в Закарпатских лесах / ferma.expert

Ехать в эти места лучше личным автомобилем, главное с хорошими характеристиками. Например, чтобы довезти собранный урожай в целостности – надо большой багажник. SKODA KAROQ позволит вам компактно сложить вещи каждого из пассажиров и то, что "поймали". Ведь багажное отделение этого автомобиля считается лучшим в своем классе (521 литр и 1630 со сложенными сиденьями). Большим преимуществом является то, что эта модель для мест, где трудно проехать. Поскольку в Карпатах дорога не в лучшем состоянии – этот внедорожник провезет вас в любом месте, а еще позволит сэкономить бюджет, ведь средний расход топлива от 4,50 литров на 100 километров. Также отличительной чертой является OFF ROAD – режим вождения, который переключает все вспомогательные ассистенты на внедорожный режим и включает полный привод – именно то, что нужно в таких местностях.



SKODA KAROQ / skoda-storyboard.com

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Удачной "охоты"!