Поскольку границы закрыты, карантин продолжается и многие люди боятся путешествовать за пределами страны, идеальный вариант решения этой проблемы – путешествие по Украине. У нас много мест, которые стоит лучше узнать, одними из таких являются живописные каньоны.

Travel24 подготовил подборку самых красивых каньонов Украины, которые стоит посетить.

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Коростышевский

Затопленный гранитный карьер в одном километре от города Коростышев. Его еще называют "Гранитный карьер" – по названию предприятия, к которому относится местность. Раньше здесь действительно добывали гранит. Когда добычу прекратили, карьер заполнила вода. Озеро глубиной в 20 метров обрамляют резные скалы 10-метровой высоты. Вода бирюзового оттенка имеет редкое свойство – остается прохладной даже в сильную жару. Но больше всего поражают гранитные скалы вокруг. Они имеют приличную высоту и там даже тренируются скалолазы.



Коростышевский каньон / zeft.in.ua

Буцкий

Расположенный неподалеку от Киева, на реке Горный Тикич возле села Буки, входит в число самых живописных мест Украины. В народе Буцкий каньон называют "маленькой Швейцарией". Здесь расположены остатки вероятно рукотворного сооружения из огромных глыб гранита, которые очень похожи на всемирно известный Стоунхендж. Длина каньона около 2,5 километров, ширина – 80 метров. Течение здесь быстрое и бурное, как в настоящий горной реке, есть даже водопад-перекат Вир.



Буцкий каньон / tamtour.com.ua

Актовский

Этот каньон расположился на Николаевщине, среди голой степи и входит в состав Национального природного парка "Бугский Гард". Его глубина достигает 40 – 50 метров, площадь – более 250 гектаров. "Долина дьявола", "Малый Крым" – именно так его называют. Гранитные валуны, отвесные скалы, огромные каменные глыбы нависают над рекой Мертвовод, по которой, по легенде, скифы спускали своих правителей в последний путь. Предполагают, что именно через этот ритуал река получила такое название. Каньон считается единственным в Европе, который по геолого-ландшафтным показателям в точности повторяет знаменитые каньоны Северной Америки. Некий Гранд-Каньон в миниатюре.



Актовский каньон / ternograd.te.ua

Днестровский

Это крупнейший в Украине каньон. Он знаменит своими верхними видами, когда река Днестр петляет не хуже знаменитой реки Колорадо в США. Из-за величественной красоты и уникальных пейзажей его называют одним из семи чудес Украины. Кроме того, на вершине каньона находится знаменитый полуостров Залещики, который входит в региональный ландшафтный парк "Днестровский каньон". Если подняться по тропинке от автомобильного моста через Днестр на гору, со смотровой площадки вы сможете полюбоваться знаменитым видом "города на острове".



Днестровский каньон / freelancehunt.com

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Тетеревский

Гранитные скалы, высокие берега, поросшие стройными соснами и настоящие водопады создают здесь немыслимой красоты пейзаж, чем-то напоминающий фьорды Норвегии и Новой Зеландии. Ширина каньона от 20 до 100 метров, а высота гранитных скал местами достигает 30 метров. Внизу протекает река Тетерев, которая в некоторых местах превращается в настоящий водопад. Немного дальше дамбой раскинулся небольшой водохранилище с гладкой, зеркально-чистой водой. Его со всех сторон окружили высокие скалистые берега, покрытые лесом. Это заповедная зона, где растут 500-летние дубы-патриархи.



Тетеревский каньон / news.dks.ua

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