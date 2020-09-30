Этой памяткой природа доказала свою неотразимость мастера-архитектора. Она предложила нам уникальное сооружение с базальтовых столбов-многогранников, что выстроенные стройными рядами и поражают своей монументальностью и стройностью геометрических фигур.

Travel24 расскажет вам об этой особой памятке природы, котороя входит в 7 чудес Украины.

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Увидеть природное чудо можно в селе Базальтовое Костопольского района, где уже более ста лет добывают базальт, которым вымощены площади европейских столиц. Это место еще называют Яновой Долиной. Его создала природа, а люди лишь дополнили образ. Этим столбам почти 700 миллионов лет. Ученые утверждают, что такого феномена больше нигде нет в мире. Высота базальтовых столбов достигает от 60 сантиметров до 30 метров. После завершения работ по добыче камня некоторые столбы просто оставили как память о непревзойденном творение природы.



Базальтовые столбы / travels-ukraine.com

Залежи базальта нашли в XVIII в., когда эта территория еще принадлежала Польше. Начались добычи камня в 1861 году. Его обрабатывали и использовали для брусчатки и стен.

Когда добычу закончили, огромную яму заполнили подземные воды. Глубина этого рукотворного озера местами достигает 30 метров. Через глицериновый состав воды и большое количество водорослей, которые поселились на дне, озеро получило изумрудный цвет. Хотя официально купаться здесь запрещено, это не останавливает многочисленных туристов. Желающих окунуться в воду невероятно красивого цвета здесь немало.

Посреди озера можно увидеть островок, называемый "Островом любви". Такое название дали ему потому, что он имеет форму сердца. Наряду с затопленным карьером до сих пор работает предприятие, которое продолжает добывать базальт.



"Остров любви" / ukrinform.ua

Кроме базальта, в заказнике часто встречаются различные минералы и самоцветы. Здесь находили адуляр, азурит, барит, борнит, гематит, кальцит, кварц, марказит, медь самородную, пирит, хлорит, халцедон и др.

Недавно в Яновой Долине снимали историческую драму "Поводырь" режиссера Олеся Санина, а также клип Русланы на песню "Я люблю".