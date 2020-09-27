Если любите экстрим, то качели высотой с сосну для вас. Туда стоит подняться и покататься. Впечатление такое, будто вы летите над селом, которое под горой. Страшно интересно и пейзаж незабываем.

Travel24 расскажет о месте, которое произведет на вас необычайные впечатления.

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У села Микуличин на горе Сиглин, что в Космаче Ивано-Франковской области расположена качель – местное развлечение. С нее открывается просто фантастический панорамный вид на другие карпатские хребты.

Идея создать огромную качель у представителей экологического парка "Гуцул Ленд" возникла летом, и только ее построили –потянулись очереди посетителей. Известно, что гуцулы практиковали такие качели на Пасху, чтобы интереснее провести праздник. Ее особенностью является рекордная высота – 857 метров над уровнем моря.

Над качелями работали пять человек. Древесину взяли местную – ель. Сначала бревна обтесали на земле, а саму конструкцию сколачивали уже наверху. Привлекли специальную технику, не предназначенную для строительства качели.

Одной из первых, кто рассказал о качели и горную долину, была известная украинская телеведущая Леся Никитюк.

Пейзажи здесь невероятные!

Вход бесплатный, вам просто придется преодолеть подъем, который займет примерно 1,5 часа от места высадки автомобилем или 3 километра от центра Космач.