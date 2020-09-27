Якщо полюбляєте екстрим, то гойдалка висотою з сосну саме для вас. Туди варто піднятися і покататися. Враження таке, ніби ви летите над селом, яке під горою. Страшно, цікаво і краєвид незабутній.

Travel24 розповість про місце, яке справить на вас надзвичайні враження.

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Біля села Микуличин на горі Сиглін, що в Космачі на Івано-Франківщині розташована гойдалка – місцева розвага. З неї відкривається просто фантастичний панорамний краєвид на інші карпатські хребти.

Ідея створити велетенську гойдалку у представників екологічного парку "Гуцул Ленд" виникла влітку, і щойно її спорудили – сюди потяглися черги відвідувачів. Відомо, що гуцули практикували такі гойдалки на Великдень, щоб цікавіше провести свято. Її особливістю є рекордна висота – 857 метрів над рівнем моря.

Над гойдалкою працювали п'ятеро людей. Деревину взяли місцеву — смереку. Спершу колоди обтесали на землі, а саму конструкцію сколочували вже нагорі. Залучили спеціальну техніку, не призначену для будівництва гойдалки.

Однією з перших, хто розповів про гойдалку та полонину, була відома українська телеведуча Леся Нікітюк.

Пейзажі тут неймовірні!

Вхід безкоштовний, вам просто доведеться подолати підйом, який займе приблизно 1,5 години від місця висадки автомобілем або 3 кілометри від центру Космача.