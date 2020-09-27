Найвища гойдалка в Карпатах: "секретне" місце, яке подарує незабутні спогади
Якщо полюбляєте екстрим, то гойдалка висотою з сосну саме для вас. Туди варто піднятися і покататися. Враження таке, ніби ви летите над селом, яке під горою. Страшно, цікаво і краєвид незабутній.
Travel24 розповість про місце, яке справить на вас надзвичайні враження.
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Біля села Микуличин на горі Сиглін, що в Космачі на Івано-Франківщині розташована гойдалка – місцева розвага. З неї відкривається просто фантастичний панорамний краєвид на інші карпатські хребти.
Ідея створити велетенську гойдалку у представників екологічного парку "Гуцул Ленд" виникла влітку, і щойно її спорудили – сюди потяглися черги відвідувачів. Відомо, що гуцули практикували такі гойдалки на Великдень, щоб цікавіше провести свято. Її особливістю є рекордна висота – 857 метрів над рівнем моря.
Над гойдалкою працювали п'ятеро людей. Деревину взяли місцеву — смереку. Спершу колоди обтесали на землі, а саму конструкцію сколочували вже нагорі. Залучили спеціальну техніку, не призначену для будівництва гойдалки.
Однією з перших, хто розповів про гойдалку та полонину, була відома українська телеведуча Леся Нікітюк.
Пейзажі тут неймовірні!