Цією пам'яткою природа довела свою неперевершеність майстра-архітектора. Вона запропонувала нам унікальну споруду із базальтових стовпів-багатогранників, що вишикувані стрункими рядами й вражають своєю монументальністю та стрункістю геометричних фігур.

Travel24 розповість вам про це диво природи, яке входить до 7 чудес України.

Читайте також: Найвища гойдалка в Карпатах: "секретне" місце, яке подарує незабутні спогади

Побачити природне диво можна в селі Базальтове Костопільського району, де вже понад сто років видобувають базальт, яким вимощено площі європейських столиць. Це місце ще називають Яновою долиною. Його створила природа, а люди лише доповнили образ. Цим стовпам майже 700 мільйонів років. Науковці стверджують, що такого феномену більше ніде немає у світі. Висота базальтових стовпів сягає від 60 сантиметрів до 30 метрів. Після завершення робіт з видобутку каменю деякі стовпи просто залишили як згадку про неперевершені творіння природи.



Базальтові стовпи / travels-ukraine.com

Поклади базальту знайшли у XVIII ст., коли ця територія ще належала Польщі. Почалося видобування каменю в 1861 році. Його обробляли та використовували для бруківки та облицювання стін.

Коли видобуток закінчили, величезну яму заповнили підземні води. Глибина цього рукотворного озера місцями сягає до 30 метрів. Через гліцериновий склад води та велику кількість водоростей, які оселилися на дні, озеро набуло смарагдового кольору. Хоча офіційно купатися тут заборонено, це не спиняє численних туристів. Охочих зануритися у воду неймовірно гарного кольору тут чимало.

Посеред озера можна побачити острівець, який називають "Островом кохання". Таку назву дали йому тому, що він має форму серця. Поряд із затопленим кар'єром досі працює підприємство, яке продовжує видобувати базальт.



"Острів кохання" / ukrinform.ua

Крім базальту, в заказнику часто зустрічаються різні мінерали та самоцвіти. Тут знаходили адуляр, азурит, барит, борніт, гематит, кальцит, кварц, марказит, мідь самородну, пірит, хлорит, халцедон тощо.

Нещодавно в Яновій долині знімали історичну драму "Поводир" режисера Олеся Саніна, а також кліп Руслани на пісню "Я люблю".