Оскільки кордони закриті, карантин ще триває і багато людей бояться подорожувати за межами країни, ідеальний варіант розв'язання цієї проблеми – мандрівка в Україні. У нас багато місць, які варто краще пізнати, одними з таких є мальовничі каньйони.

Travel24 підготував добірку найкрасивіших каньйонів України, які варто відвідати.

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Коростишівський

Затоплений гранітний кар'єр за один кілометр від міста Коростишів. Його ще називають "Гранітний кар'єр" – за назвою підприємства, до якого відноситься місцевість. Раніше тут дійсно добували граніт. Коли видобуток припинили, кар'єр заповнила вода. Озеро глибиною у 20 метрів обрамляють різьблені скелі 10-метрової висоти. Вода бірюзового відтінку має рідкісну властивість – залишається прохолодною навіть у сильну спеку. Але найбільше вражають гранітні скелі навколо. Вони мають пристойну висоту і там навіть тренуються скелелази.



Коростишівський каньйон / zeft.in.ua

Буцький

Розташований неподалік від Києва, на річці Гірський Тікич біля села Буки входить до числа наймальовничіших місць України. У народі Буцький каньйон називають "маленькою Швейцарією". Тут розташовані залишки ймовірно рукотворної споруди з величезних брил граніту, які дуже подібні до всесвітньовідомого Стоунхенджу. Довжина каньйону близько 2,5 кілометрів, ширина – 80 метрів. Течія тут швидка та бурхлива, як на справжній гірській річці, є навіть водоспад-перекат Вир.



Буцький каньйон / tamtour.com.ua

Актовський

Цей каньйон розташувався на Миколаївщині, посеред голого степу і входить до складу Національного природного парку "Бузький Гард". Його глибина сягає 40 – 50 метрів, площа – понад 250 гектарів. "Долина диявола", "Малий Крим" – саме так його називають. Гранітні валуни, стрімкі скелі, величезні кам'яні брили нависають над рікою Мертвовід, по якій, за легендою, скіфи спускали своїх правителів в останню путь. Припускають, що саме через цей ритуал ріка отримала таку назву. Каньйон вважається єдиним у Європі, який за геолого-ландшафтними показниками в точності повторює знамениті каньйони Північної Америки. Такий собі Гранд-Каньйон в мініатюрі.



Актовський каньйон / ternograd.te.ua

Дністровський

Це найбільший в Україні каньйон. Він знаменитий своїми верхніми видами, коли річка Дністер петляє не гірше знаменитої річки Колорадо в США. За величну красу та унікальні пейзажі його називають одним із семи чудес України. Крім того, на вершині каньйону знаходиться знаменитий Заліщицький півострів, який входить до регіонального ландшафтного парку "Дністровський каньйон". Якщо піднятися стежиною від автомобільного мосту через Дністер на гору, з оглядового майданчика ви зможете помилуватися славнозвісним краєвидом "міста на острові".



Дністровський каньйон / freelancehunt.com

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Тетерівський

Гранітні скелі, високі береги, порослі стрункими соснами й справжні водоспади створюють тут немислимої краси пейзаж, що чимось нагадує фіорди Норвегії та Нової Зеландії. Ширина каньйону від 20 до 100 метрів, а висота гранітних скель місцями сягає 30 метрів. Внизу протікає річка Тетерів, яка в деяких місцях перетворюється на справжній водоспад. Трохи далі за дамбою розкинулося невелике водосховище з гладкою, дзеркально-чистою водою. Його з усіх боків оточили високі скелясті береги, вкриті лісом. Це заповідна зона, де ростуть 500-річні дуби-патріархи.



Тетерівський каньйон / news.dks.ua

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