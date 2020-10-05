Карпатські гори вважаються одними з найбільш грибних регіонів в країні. Поїздка по гриби в Карпати – відмінний спосіб провести час на свіжому повітрі, в гущі дрімучого лісу.

Travel24 зібрав для вас добірку найкращих грибних місць осіннього сезону у Карпатах.

Читайте також: 5 мальовничих каньйонів України, які варто побачити на власні очі: вражаючі фото

Перша грибна хвиля в Карпатах триває до двох тижнів з кінця травня до початку червня, але справжній час пік настає восени, коли після дощів ліси рясніють різноманітними грибами: крім білих, лисичок і підберезників, з'являються підосичники, маслюки, оленячі ріжки, опеньки.

Кривопільський перевал

Ідеальне місце для старту. Перевага в тому, що тут можна знайти гриби недалеко від дороги. І добиратися нескладно – сюди веде автошлях Р24 Ворохта — Верховина. Якщо бачите, що на узбіччі дороги стоять машини, значить саме там і потрібно зупинятися і йти у глибину лісу – ймовірність назбирати білих грибів тут завжди висока.



Білі гриби / naturalist.if.ua

Бангофа

Починати варто з Верховини до Шибеного і далі 10 кілометрів пішки. Розташована у Верховинському районі, майже на межі з Румунією, біля гори Піп Іван. У цьому місці зустрічаються переважно білі гриби. Особливість в тому, що саме тут найбільше грибовищ, трапляються не поодинокі білі гриби, а цілі поляни.

Царівка

Її ще називають "Полонина Грибна". Доїхати сюди найзручніше з Івано-Франківська до Верховини, з Верховини – до Дземброні, а далі – в гори. Тут порівняно нескладний маршрут і ліс, де не треба продиратися по хащах. Найчастіше зустрічаються білі гриби та лисички. Також знаходили тут унікальний червонокнижний гриб гордуман або як його назвали місцеві жителі карпатський трюфель.



Унікальний червонокнижний гриб гордуман / kurs.if.ua

Чарівні Бескиди

Досвідчені грибники радять вирушати до гірських хребтів Бескид (масив між ріками Стрий, Опір і Мизунка на межі Львівської та Івано-Франківської областей). Тут знаходиться заповідник "Сколівські Бескиди", де серед букових і хвойних лісів зростає 57 видів грибів, і серед них удосталь короля грибів – білого. Хороші місця для грибного полювання – околиці сіл Орів, Орявчик, Тухля, Гребенне.

Полонина Дуконя

Розташована поблизу Шибеного. Серед лісників вона відома, як Чахани. Як і Бангофа, це місце на висоті понад 1000 метрів, тому сюди варто їхати грибникам зі стажем. Крім білих грибів тут можна "вполювати" і гордумана. Також можна натрапити на червоних мухоморів. Багато туристів знаходять тут королівський білий гриб.

Цікаво: Унікальні Базальтові стовпи на Рівненщині: диво, яке створила природа

Закарпаття

Грибні місця є в околицях озера Синевир, села Лумшори, яке прославилося останнім часом "карпатським джакузі" – купанням у чанах із сірководневою водою. Гарні для тихого полювання села Драгово, Вишка, Колочава. Закарпатські грибники радять забиратися в глухі села: у Свалявському районі це Родникова Гута (багато підберезників) та Солочин; у Мукачівському районі – Микулинці, Ільківці, Щасливе, Крите. У Закарпатських лісах водиться навіть трюфель.



Трюфель у Закарпатських лісах / ferma.expert

Їхати в ці місцини найкраще власним автомобілем, головне з хорошими характеристиками. Наприклад, щоб довезти зібраний урожай в цілісності – треба великий багажник. SKODA KAROQ дозволить вам компактно скласти речі кожного з пасажирів та те, що "вполювали". Адже багажне відділення цього автомобіля вважається кращим у своєму класі (521 літр і 1630 зі складеними сидіннями). Великою перевагою є те, що ця модель для місць, де важко проїхати. Оскільки в Карпатах дорога не в найкращому стані – цей позашляховик провезе вас у будь-якому місці, а ще дозволить зекономити бюджет, адже середня витрата палива від 4,50 літрів на 100 кілометрів. Також особливою рисою є OFF ROAD – режим водіння, який перемикає всі допоміжні асистенти на позашляховий режим і вмикає повний привід – саме те, що потрібно у таких місцевостях.



SKODA KAROQ / skoda-storyboard.com

Детальніше про авто SKODA KAROQ дивіться у тест-драйві:

Вдалого "полювання"!