Жовтень – чудовий час для подорожей, якщо правильно обрати напрямок. Хтось влітку був зайнятий, а хтось не любить спеку, тому вирішує шукати нових теплих відчуттів і запасатися ними на довгу зиму восени.

Travel24 зібрав для вас 5 цікавих ідей для відпочинку у жовтні, які подарують теплі спогади.

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На море – ще не пізно

Якщо ви не встигли насолодитися відпочинком на морському узбережжі влітку, у жовтні ще не пізно це виправити. Можете вирушити за кордоном, де восени прекрасна погода, засмага буде те, що треба. Або ж можна вирушити на Азовське море чи в Одесу. Температура води в морі, як правило, 19-20 градуси, така ж і середньодобова температура повітря, хоча вдень вона може бути й вище. Якщо ж ви не шанувальник такої температури для купання, то час для екскурсій і піших прогулянок по Дерибасівській і Приморському бульвару.



Пляж Одеси у жовтні / travelask.ru

Покращення здоров'я у Трускавці та Моршині

Нерідко спокійний відпочинок у санаторіях вибирають саме восени. Напевно, це ефективний спосіб боротьби з осінньою нудьгою. Трускавець сповнений місць, де варто зупинитися, щоб покращити здоров'я. Бювет розташований прямо в центрі міста. Окрім цього тут безліч цікавих пам'яток, які можна відвідати під час відпочинку.



Головна алея Трускавця / gordonua.com



У Моршин, який розташований у горах, серед лісів і красивої природи, їдуть на мінеральні води, щоб підлікувати шлунок, печінку, нервову систему, серце. У центрі міста – бювет мінеральної води. Головна визначна пам'ятка – це величезна лісопаркова зона – ви вдосталь насолодитеся прогулянками. Також можна з'їздити на екскурсії до фортеці Тустань, на Говерлу.



Курорт Моршин / sanatorii-karpat.com

У Карпати на гриби та ягоди

Осінь – саме час розслабитися серед мальовничих Карпатських гір і поблукати дрімучими лісами. Наприклад, у Ворохті Івано-Франківської області, селище з усіх боків оточене Карпатським національним природним парком. Жовтень – сезон полювання на білі гриби та ягоди. Також варто зазирнути на Буковину – у Верховину, Вижницю або Путилу. Таких грибів, як серед гуцульських гір, ви точно ніде не бачили.



Білі гриби у Карпатських лісах / osonnya.com

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Романтичні прогулянки на Чернігівщині

Якщо ви прихильник відомої драми "Кріпосна" і після перегляду мріяли пройтися локаціями, де відбувалися зйомки – національний історико-культурний заповідник "Качанівка" саме те, що вам потрібно. Палацово-парковий ансамбль Качанівки сподобається вам восени набагато більше, ніж в будь-який інший сезон. Спека вже відступила, до холодів ще є час, а осінні барви надають історичним місцям особливого шарму.



Національний історико-культурний заповідник "Качанівка" / zruchno.travel

У Буковель – за мальовничими гірськими пейзажами

Гірськолижний курорт Буковель вважається одним з кращих місць для відпочинку взимку. Але якщо ви не шанувальник екстриму, то точно не розчаруєтеся, відвідавши його восени. У жовтні тут вже працюють підйомники, тому ви зможете роздивитися з висоти пейзажі Карпат у барвах осені. Крім піших прогулянок, також можна скористатися квадроциклами або катанням на конях.



Гірськолижний курорт Буковель / kraina-m.com

Чим дістатися?

Їхати в кожне з цих місць найкраще власним автомобілем, щоб не навантажувати себе громадським транспортом. Наприклад, SKODA KAROQ дозволить вам компактно скласти речі кожного з пасажирів, адже багажне відділення цього автомобіля вважається кращим у своєму класі (521 літр і 1630 зі складеними сидіннями). Великою перевагою є те, що ця модель для місць, де важко проїхати. Оскільки дорога не завжди в найкращому стані – цей позашляховик провезе вас у будь-якому місці, а ще дозволить зекономити бюджет, адже середня витрата палива від 4,50 літрів на 100 кілометрів. Також особливою рисою є OFF ROAD – режим водіння, який перемикає всі допоміжні асистенти на позашляховий режим і вмикає повний привід.



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KAROQ дивіться у тест-драйві:

Гарної осінньої мандрівки!