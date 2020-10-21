Закарпатська кухня – насолода для гурманів, адже місцева гастрономія зібрала у собі найкращі давні традиції. Закарпатці дуже люблять запашну і гострувату їжу, активно використовують соуси, спеції і пряну зелень. Кожного туриста, який хоч раз скуштував тутешні страви – дивує їх різноманіття та назви.

Travel24 за підтримки SKODA KAROQ підготував для вас список найбільш популярних закладів Закарпаття, які обов'язково треба відвідати.

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"Підкова", Перечин

Один з культових ресторанів Закарпаття. Хоча б тому, що саме у "Підкові" можна спробувати жаб'ячі лапки, бо неподалік Перечина, у Тур'їх Реметах ловлять жаб і заготовляють їхні стегенця. Також тут вам запропонують банош зі шкварками та бринзою, "страпачки з грибнов омачков" (картопля з галушками та грибною підливою), паприкашку (сало за угорським рецептом) та багато іншого. Будьте готові до того, що порції будуть немаленькі.

Середній чек: від 100 гривень



Страви у корчмі "Підкова" / korchma-pidkova.com

"Гагарін і бокораш", Кваси

Ресторан обігрує легенду про те, що перед тим, як відправитися у космос, Юрій Гагарін побував у закарпатських Квасах. Чи правда це чи вигадка – невідомо. Та завдяки цій легенді у карпатській місцині з'явився ресторан "Гагарін і бокораш". У закладі можна посмакувати стравами із космо-меню – їжа з тюбиків. Якщо не бажаєте експериментувати, тоді скуштуйте угорську уху "халасле", юшку з білих грибів та інші смачнючі страви. Запити все можна фірмовим крафтовим пивом "Ципа".

Середній чек: від 150 гривень



Закарпатський борщ у "Гагарін і бокораш" / tisa.uz.ua

"Old Continent", Ужгород

Один із найвідоміших закарпатських ресторанів високої кухні працює при п'ятизірковому готелі Old Continent. Неодноразово відзначався гастрономічними експертами та входив до списків кращих закладів України. Шеф-кухар готує страви світової кухні в авторському виконанні. Туристи полюбляють тут суп-гуляш та качину грудку з полентою.



Середній чек: від 200 гривень



Салат з морепродуктами у "Old Continent" / hotel-oldcontinent.com

"Винний сад", Мукачево

Мукачівський ресторан-винарня працює в режимі закритого клубу – для відвідання потрібно мати клубну карту. Інтер’єр – у прованському стилі. На подвір'ї можна побачити фонтан із Мукачівським замком у мініатюрі. В меню представлені вишукані страви європейської та азіатської кухні. У винних погребах проводять дегустації.

Середній чек: від 250 гривень



Різновиди вина у "Винний сад" / mukachevo.net

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"Honey", Ужгород

Тут чудова й смачна європейська кухня з італійським акцентом. Вибір страв для гурмана є на будь який смак. Ресторан завжди пропонує своїм відвідувачам щось новеньке: тематичні заходи, вечірки, дегустації та ще багато іншого.

Середній чек: від 150 гривень



Страви у ресторані "Honey" / honey.uz.ua

Чим дістатися?

Мандрівка на Закарпаття – дорога довга, тому їхати в кожне з цих місць найкраще власним автомобілем. Наприклад, SKODA KAROQ дозволить вам компактно скласти речі кожного з пасажирів, адже багажне відділення цього автомобіля вважається кращим у своєму класі (521 літр і 1630 зі складеними сидіннями). Великою перевагою є те, що ця модель для місць, де важко проїхати. Оскільки дорога на Закарпатті не завжди в найкращому стані – цей позашляховик провезе вас у будь-якому місці, а ще дозволить зекономити бюджет, адже середня витрата палива від 4,50 літрів на 100 кілометрів. Також особливою рисою є OFF ROAD – режим водіння, який перемикає всі допоміжні асистенти на позашляховий режим і вмикає повний привід.



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KAROQ дивіться у тест-драйві:

Смачного!