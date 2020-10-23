Львів туристичний: добірка нетипових місць для покращення настрою та відновлення сил
Не лише по каву, сувеніри чи пам'ятки архітектури. Попри холодний сезон Львів щодня відвідують сотні туристів, які хочуть незвичних розваг. Гості влаштовують собі єнототерапію або ж навіть розбивають старі речі.
Більше про унікальні локації, якими здивує Львів навіть найбільш вибагливих туристів, – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.
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"Дім єнота"
Дивитися, як під критим вольєром плюскаються єноти, годувати їх та гладити — одна з кількох десятків активностей, які Львів пропонує туристам у холодний сезон. Тоді, коли фестивалі просто неба влаштовувати стає захолодно, а літні майданчики біля ресторанів скоро заберуть.
"Дім єнота" Андрія Гервазюка працює по буднях та у вихідні. Серед мешканців: 6 полоскунів та один ракоїд. Усі народились і виросли в хаті чоловіка, тому до людей дружні.
Єнот-полоскун / Фото фейсбук-сторінка "Дім єнота"
Підгодовувати й гладити тваринок гості можуть щодня. На годинну єнототерапію потрібно записатись. Головне — приїхати не з порожніми руками.
Засновник "Дому єнотів" розповів, що до чотирилапих можна приходити з гостинцями. Це можуть бути сухий котячий корм преміумкласу, арахіс, суміш сухофруктів, виноград без кісточок і банани. А от яблука чи груші вони не їдять.
Це можливість поконтактувати із тваринкою. Тому що це зовсім не кіт чи собака,
– зазначив Андрій Гервазюк.
Destroy-кімната
У Львові можна заспокоїти нерви, розтрощивши старі речі. Для цього в центрі міста розміщена Destroy-кімната. Варто лише одягнути каску й окуляри, взяти кувалду чи биту, і почати руйнувати старі ноутбуки, телевізори та пляшки.
Менеджерка Наталія Залуцька зазначила, що це дає можливість виплеснути весь свій накопичений негатив через скандали на роботі, черги в супермаркеті, затори, погану погоду й настрій.
Кімната руйнувань у центрі Львова: відео
Власник Destroy-кімнати Андрій Залуцький пояснив, що людина приносить якусь стару річ, виставляє за неї ціну. "Якщо хтось з гостей готовий заплатити за цей предмет, то ми дозволяємо це зробити", – додав він.
Ціна становить від 50 – 100 гривень і до 300 та вище.
Львівський театр опери та балету
Якщо туристи надають перевагу традиційному відпочинку, то в похмурий сезон у Львові можна сходити в музеї або в театри, наприклад, в Оперний.
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У Львівську Оперу варто потрапити не лише на виставу, а й на екскурсію, аби помилуватися архітектурою. Будівлю збудували за проєктом відомого архітектора Зиґмунта Ґорґолевського. Реалізувавши найкращі технічні рішення того часу.
Львівська опера, на відміну від театру Скарбека, відразу мала сучасне освітлення. У Львові вулиці освітлювалися газом, газовими ліхтарями, а в театрі горіла електрика,
– прокоментував історик Іван Сварник.
Крім цього, потрапивши до Львова чи не на кожній вулиці туристам пропонуватимуть скуштувати традиційну галицьку кухню або ж влаштувати екскурсію містом.
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