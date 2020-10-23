Не лише по каву, сувеніри чи пам'ятки архітектури. Попри холодний сезон Львів щодня відвідують сотні туристів, які хочуть незвичних розваг. Гості влаштовують собі єнототерапію або ж навіть розбивають старі речі.

Більше про унікальні локації, якими здивує Львів навіть найбільш вибагливих туристів, – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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"Дім єнота"

Дивитися, як під критим вольєром плюскаються єноти, годувати їх та гладити — одна з кількох десятків активностей, які Львів пропонує туристам у холодний сезон. Тоді, коли фестивалі просто неба влаштовувати стає захолодно, а літні майданчики біля ресторанів скоро заберуть.

"Дім єнота" Андрія Гервазюка працює по буднях та у вихідні. Серед мешканців: 6 полоскунів та один ракоїд. Усі народились і виросли в хаті чоловіка, тому до людей дружні.



Єнот-полоскун / Фото фейсбук-сторінка "Дім єнота"

Підгодовувати й гладити тваринок гості можуть щодня. На годинну єнототерапію потрібно записатись. Головне — приїхати не з порожніми руками.

Засновник "Дому єнотів" розповів, що до чотирилапих можна приходити з гостинцями. Це можуть бути сухий котячий корм преміумкласу, арахіс, суміш сухофруктів, виноград без кісточок і банани. А от яблука чи груші вони не їдять.

Це можливість поконтактувати із тваринкою. Тому що це зовсім не кіт чи собака,

– зазначив Андрій Гервазюк.

Destroy-кімната

У Львові можна заспокоїти нерви, розтрощивши старі речі. Для цього в центрі міста розміщена Destroy-кімната. Варто лише одягнути каску й окуляри, взяти кувалду чи биту, і почати руйнувати старі ноутбуки, телевізори та пляшки.

Менеджерка Наталія Залуцька зазначила, що це дає можливість виплеснути весь свій накопичений негатив через скандали на роботі, черги в супермаркеті, затори, погану погоду й настрій.

Кімната руйнувань у центрі Львова: відео

Власник Destroy-кімнати Андрій Залуцький пояснив, що людина приносить якусь стару річ, виставляє за неї ціну. "Якщо хтось з гостей готовий заплатити за цей предмет, то ми дозволяємо це зробити", – додав він.

Ціна становить від 50 – 100 гривень і до 300 та вище.

Львівський театр опери та балету

Якщо туристи надають перевагу традиційному відпочинку, то в похмурий сезон у Львові можна сходити в музеї або в театри, наприклад, в Оперний.

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У Львівську Оперу варто потрапити не лише на виставу, а й на екскурсію, аби помилуватися архітектурою. Будівлю збудували за проєктом відомого архітектора Зиґмунта Ґорґолевського. Реалізувавши найкращі технічні рішення того часу.

Львівська опера, на відміну від театру Скарбека, відразу мала сучасне освітлення. У Львові вулиці освітлювалися газом, газовими ліхтарями, а в театрі горіла електрика,

– прокоментував історик Іван Сварник.

Крім цього, потрапивши до Львова чи не на кожній вулиці туристам пропонуватимуть скуштувати традиційну галицьку кухню або ж влаштувати екскурсію містом.

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