Осінь – пора справжніх пригод й можливість ковтнути нового і свіжого повітря. Україна дивує неймовірними пейзажами та мальовничою природою. Справжні окраси країни – водоспади, які варто відвідати кожному туристу.

Travel24 розповість вам про 5 найгарніших водоспадів.

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Джуринський

Це найбільший рівнинний водоспад України, його висота становить 16 метрів. Розташований поруч з мальовничими руїнами Червоноградського замку. Біля цього дива природи ходить чимало легенд. За однією з них, водоспад створили турецькі воїни. У 1620 році у спробах захопити замок турки пустили річку Джурин в інше річище, щоб збезводнити захисників фортеці. На берегах водоспаду, крім природних прикрас, можна побачити руїни стародавнього млина.



Джуринський водоспад / uk.wikivoyage.org

Манявський

Розташований на річці Манявці в мальовничій ущелині серед стрімких гір у масиві Ґорґани. Гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення. Висота падіння води близько 20 метрів. Один з найвищих водоспадів в Українських Карпатах. Дорога до нього вразить Вас не менше, адже чим ближче до пункту призначення, тим більшими стають гранітні стіни каньйону. Також тут ви зможете спуститися з водоспаду на мотузці.



Манявський водоспад / vidviday.ua

Кудринець

Розташований в Ґорґанах (гірський хребет Карпат) в напрямку південного сходу від невеликого гуцульського села Зелена. Він складається з каскадів та має загальну висоту близько 5 метрів, а ширину – 3,5 метри. Без перебільшення — це найцікавіший український водоспад. А все тому, що складається з великої кількості дрібних каскадів, які нагадують сходинки. Вода б'ється потоком об кожний щабель і тим самим водоспад схожий на сходи, які постійно рухаються.



Водоспад Кудринець / uk.wikipedia.org

Шипіт

Гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення. Розташований на північних схилах гірського масиву Полонина Боржава в глибокій ущелині річки Пилипець. Водоспад утворився на місці виходу стійких пісковиків палеогену й гравелітів з тонкими прошарками сланців. 14-метровий Шипіт – одна з головних родзинок Міжгірщини.



Водоспад Шипіт / guide.karpaty.ua

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Женецький Гук

Розташований на території Карпатського національного природного парку на висоті 900 метрів над рівнем моря на потоці Женець, між масивами хребтів Явірника і Хомяка – Синяка. Утворився у післявоєнні роки в результаті повені. Хоч він і сховався між карпатських лісів, по дорозі до нього знайдеться і де перепочити. Сам водоспад заввишки 15 метрів, тому коли вода падає з такої висоти, здіймається неймовірний гул.



Водоспад Женецький Гук / we.org.ua

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