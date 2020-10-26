Почти каждый дом старого Львова имеет свою уникальную историю. Чем старше здание, тем больше тайн оно скрывает. Неудивительно, что есть подземные ходы, которые разместились под некоторыми домами и храмами.

Travel24 расскажет о самых интересных подземельях, которые открыты для туристов.

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Преображенская церковь

Эти подземелья – самые большие в целом городе. Подземелья собора появились в XIX в. А еще здесь когда-то существовал орден, который выкупал христиан из турецкой неволи – тринитарии. Ранее в подземельях происходили захоронения, которые, к сожалению, не сохранились до сих пор. Однако есть здесь и своя "изюминка" – следы когтей диких зверей на древних стенах. Вы сможете услышать интересную легенду о них.



Подземелья Преображенской церкви / lemberg-tour.com.ua

Аптека-музей

Это древнейшая аптека в городе, где много интересных экспонатов. Во время реставрации в 2012 году здесь обнаружили тайный вход в подземелье, где когда-то действовала фармацевтическая лаборатория алхимика.



Подземная лаборатория в Аптеке-музей / lviv1256.com

Костел иезуитов

Датированный началом XVII века, произведение итальянца Джакомо Бриано богато подземными туннелями, которые служили местом спасения, молитвы и уединения для монахов. Всего здесь есть три уровня подземелий – самый высокий служит подвалом костела, а два низших – это остатки княжеских стен XIV века. Интересная находка – саркофаг XVIII в. с прекрасной резьбой. В нем есть отверстие, сделанное изнутри, что очень странно. Как и то, что здесь никто не был похоронен. Рассказывают, что подземельями и до сих пор блуждает призрак Черного монаха в поисках своей проданной души.



Саркофаг в подземелье костела иезуитов / zruchno.travel

Оперный театр

Дом Львовской оперы интересен не только своей конструкцией, но и местом расположения: построили его на месте, где когда-то протекала главная река города – Полтва. Хотя водный поток и заковали в коллектор, посетителям могут показать его частичку в кафе "Левый берег", содержащийся в подвалах театра.



Подземелья Оперного театра / 032.ua

Доминиканский собор

Историки предполагают, что это – остатки стен дворца князя Льва. Однако невозможно доказать этот факт окончательно, и поэтому до сих пор идут постоянные споры по этому поводу. Здесь есть зал пыток (точнее его копия) и келья монаха-отшельника.



Подземелья Доминиканского собора / pravdatutlviv.com

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Монастырь бернардинцев

Современный комплекс монастыря и костела бернардинцев датируется началом XVII века, но заложен был на 200 лет раньше. Сейчас эти помещения обслуживают отцы-василиане. Большинство подземелий здесь не расчищенные или разрушены, но для туристов доступна небольшая часть, со стороны Музея идей.



Монастырь бернардинцев / ukraine-is.com