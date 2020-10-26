Майже кожен будинок старого Львова має свою унікальну історію. Чим старіша споруда, тим більше таємниць вона приховує. Не дивиною є підземні ходи, що розмістилися під деякими будинками та храмами.

Travel24 розповість про найцікавіші підземелля, які відкриті для туристів.

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Преображенська церква

Ці підземелля – найбільші у цілому місті. Підземелля собору з'явилися у XIX ст. А ще тут колись існував орден, який викупляв християн з турецької неволі – тринітарії. Раніше в підземеллях відбувалися заховання, які, на жаль, не збереглися до сьогодні. Проте є тут і своя "родзинка" – сліди кігтів диких звірів на стародавніх мурах. Ви зможете почути цікаву легенду про них.



Підземелля Преображенської церкви / lemberg-tour.com.ua

Аптека-музей

Це найдавніша аптека у місті, де є багато цікавих експонатів. Під час реставрації 2012 року тут виявили таємний вхід у підземелля, де колись діяла фармацевтична лабораторія алхіміка.



Підземна лабораторія в Аптеці-музей / lviv1256.com

Костел єзуїтів

Датований початком XVII століття, витвір італійця Джакомо Бріано багатий на підземні тунелі, які слугували місцем порятунку, молитви й усамітнення для монахів. Усього тут є три рівні підземель – найвищий слугує підвалом костелу, а два нижчих – це рештки княжих мурів XIV століття. Цікава знахідка – саркофаг XVIII ст. з чудовим різьбленням. У ньому є отвір, зроблений зсередини, що дуже дивно. Як і те, що тут ніхто не був похований. Розповідають, що підземеллями й досі блукає привид Чорного монаха у пошуках своєї проданої душі.



Саркофаг у підземеллі Костелу єзуїтів / zruchno.travel

Оперний театр

Будинок Львівської опери цікавий не лише своєю конструкцією, але й місцем розташування: спорудили його на місці, де колись протікала головна річка міста – Полтва. Хоч водний потік і закували у колектор, відвідувачам можуть показати його частинку у кнайпі "Лівий берег", що міститься у підземеллях театру.



Підземелля Оперного театру / 032.ua

Домініканський собор

Історики припускають, що це – залишки муру палацу князя Лева. Проте неможливо довести цей факт остаточно, й тому досі точаться постійні суперечки з цього приводу. Тут є зал катувань (точніше його копія) та келія монаха-відлюдника.



Підземелля Домініканського собору / pravdatutlviv.com

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Монастир бернардинів

Сучасний комплекс монастиря та костелу бернардинів датується початком XVII століття, але закладений був на 200 років раніше. Зараз ці приміщення обслуговують отці-василіяни. Більшість підземель тут нерозчищені або зруйновані, але для туристів доступна невеличка частина, зі сторони Музею ідей.



Монастир бернардинів / ukraine-is.com