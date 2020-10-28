Серед мальовничих Карпат розташовані Скелі Довбуша. Ці скелясті утворення були названі на честь ватажка опришків Олекси Довбуша. Вони дивують неповторними формами величезних скель, гігантських каменів, які нагадують химерні образи дивовижних істот.

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Скелі Довбуша – скельно-печерний комплекс на висоті 668 метрів, який розташований неподалік від села Бубнища в Івано-Франківській області. Скельні виступи утворились тут приблизно 70 мільйонів років тому, їх висота сягає 80 метрів, ширина – 200 метрів, довжина – майже 1 кілометр.



Скелі Довбуша / @veselui_aero

Історія

За припущенням дослідників, історія скель Бубнища пов'язана з кельтськими племенами, що населяли Карпати в I тисячолітті до нашої ери та вклонялися величезним каменям. З поширенням християнства колишнє язичницьке святилище з жертовниками перетворилося в печерний монастир. За часів середньовічних воєн за володіння Карпатами, скельний масив використовувався як неприступна фортеця, яка стримала чимало нападів з боку польського та монголо-татарського військ.

Пізніше скелі стали частиною мисливських угідь князів Потоцьких. У XVII-XVIII столітті вони служили таємним укриттям учасникам повстанського руху опришків. Саме на честь одного з ватажків руху Олекси Довбуша, легендарну особистість на Гуцульщині, і була названа туристична пам'ятка за радянських часів. У XIX столітті скелі привернули до себе величезну увагу дослідників і містиків.



Мальовничі краєвиди з висоти скель / pravda.if.ua

Назви скель

Місцем концентрації туристів служить півмісяць Основного масиву з внутрішньою площею, печерами з чіткою геометрією форм, слідами колодязя, витесаними в камені східцями, обмежений ровом і залишками оборонного валу.

Специфічними назвами нагородили деякі скелі винахідливі сучасники – тут можна зустріти "Поцілунок собаки-барабаки", "Валізу Сальвадора Далі", "Веселого Роджера" і інші, часом і не зовсім коректні прізвиська. Під час подорожі по Скелях Довбуша не пропустіть можливості протиснутися крізь ущелину Чистилище шириною всього 22 сантиметри, побачити кам'яне вухо і серце Олекси Довбуша і помилуватися прекрасною панорамою Карпатських гір з висоти скель.



Прохід до ущелини Чистилище / travel-al.com.ua

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