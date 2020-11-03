Чудова пора для мандрівок та яскравих фото – осінь. Щоб насолодитися осінніми барвами та пізнати нові місцевості, туристи відвідують найгарніші парки України.

Travel24 за підтримки SKODA KAROQ пропонує добірку парків, які ідеально підійдуть для вашого профілю в Instagram.

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Дендропарк Софіївка

Найвідоміший парк в Україні був заснований в 1796 році, власником міста Умані, польським магнатом Станіславом Потоцьким, названий на честь його дружини Софії й подарований їй же на іменини. Сьогодні це місце щороку відвідує близько 500 тисяч людей. Його площа становить 179 гектарів, і він є пам'яткою ландшафтного типу світового садово-паркового мистецтва кінця XVIII – першої половини XIX ст. Тут росте понад 3300 різновидів місцевих і екзотичних рослин. А також є безліч старовинних альтанок, містків, фонтанів, павільйонів і тематичних затишних куточків.



Дендропарк Софіївка / inlviv.in.ua

Карпатський національний природний парк

На території Івано-Франківської області розташований Карпатський національний парк. Він є одним з найбільших природних парків в Україні. Площа парку понад 50 тисяч гектарів. Парк протягом багатьох років приваблює туристів, адже тут є безліч цікавинок. Наприклад: печери, скелі, водоспади та дикі тварини, які живуть у лісах Карпат.



Карпатський національний природний парк / report.if.ua

Парк Шенборна

Один з найкрасивіших парків Закарпаття був відкритий в карпатських лісах у 2013 році. Крім рослин і кельтського саду з календарем друїдів в ньому є сім незвичайних ліхтарів, які символізують дні тижня і 12 мостів, що позначають знаки зодіаку. У центрі парку розташоване красиве озеро Тур з невеликим острівцем, до якого курсує пліт. Територією можна покататися в кінних екіпажах, оскільки творці парку намагалися передати атмосферу Австро-Угорської імперії.



Парк Шенборна / ukraine-is.com

Дністровський каньйон

Один з найбільших каньйонів України та Європи. Національний природний парк розташований в межах Борщівського, Заліщицького, Бучацького та Монастириського районів Тернопільської області. У порівнянні з іншими, парк доволі молодий і йому всього 10 років. Тут можна помилуватись однією з найгарніших річок країни – Дністер, та насолодитись величністю Дністровського каньйону.



Дністровський каньйон / tripmydream.ua

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Національний історико-культурний заповідник "Качанівка"

Розташувався на берегах річки Смош, є єдиним в Україні палацово-парковим комплексом, що зберігся в повному обсязі. Він був закладений в 1777 році. Парк розташований на двох ярусах. В нижній частині розташований один з найбільших пейзажних парків не тільки в Україні, але і в Європі. Він виник на основі природного лісу і нараховує понад 80 порід дерев і кущів. Не мало туристів їдуть сюди, щоб зробити фото на місці зйомок телесеріалу "Кріпосна".



Качанівка / discoverukraine.com.ua

Національно природний парк Сколівські Бескиди

Цей парк розташувався на Львівщині, і охоплює частини басейнів річок Стрий та Опір. Площа – понад 35 тисяч гектарів. У парку збереглися рештки чистих букових лісів, а також смерекові і ялицеві лісостани. Деяким деревам понад 100 років. А загалом тут понад 600 видів різних рослин.



Сколівські Бескиди / uk.wikivoyage.org

Ландшафтний парк Буки

Парк був заснований у 1996 році, підприємцем Іваном Сусловим, який викупив близько трьох гектарів землі, де було звалище. Тепер на цьому місці знаходиться один з найкрасивіших в Україні парків. У першій його частині є красива дзвіниця, а далі розташований фонтан – той самий, що стояв колись на Майдані Незалежності. Зараз він відреставрований і працює в оточенні безлічі лавок. Далі починається територія самого парку, де є Алея казок для дітей і навіть невеличкий звіринець, населений ведмедями, оленями та іншими тваринами.



Ландшафтний парк Буки / moemisto.ua

Дендропарк "Олександрія"

За 80 кілометрів від Києва у місті Біла Церква розташувався дендропарк "Олександрія". Через парк протікає річка Рось. Дендропарк є зразком пейзажної паркової композиції. Адже тут на туристів чекають різні архітектурні споруди, скульптури та можливість зробити чудові фото.



Дендропарк "Олександрія" / ukraine-is.com

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Національний парк "Подільські Товтри"

А цей парк розташований у декількох районах Хмельницької області. Національний парк "Подільські Товтри" у 2008 році увійшов до семи природних чудес України. Загальна площа парку понад 261 тисячі гектарів. Тут можна вдосталь насолодитись природою та зробити мальовничі світлини.



Подільські Товтри / tamtour.com.ua

Парк Тростянець

Пам'ятник садово-паркового мистецтва середини XIX ст. у Чернігівській області, заснований зусиллями й засобами Івана Скоропадського. Для його створення на абсолютно рівній ділянці землі були насипані штучні гори, що нагадують Альпи, а отримані котловани перетворили в ставки. Колекція парку налічує понад 620 видів рослин, які ростуть на 200 гектарах землі.



Тростянецький парк / rest4u.com.ua

Чим дістатися?

Найзручніше добиратися у кожен з цих парків власним авто. Потрібно обирати таке, що зможе подолати певні ділянки, які не в найкращому стані. Ідеальним варіантом буде SKODA KAROQ, адже ця модель провезе вас у будь-якому місці. Вона дозволить компактно скласти речі кожного з пасажирів, адже багажне відділення цього автомобіля вважається кращим у своєму класі (521 літр і 1630 зі складеними сидіннями). Також дозволить зекономити бюджет, бо середня витрата палива від 4,50 літрів на 100 кілометрів. А її особливою рисою є OFF ROAD – режим водіння, який перемикає всі допоміжні асистенти на позашляховий режим і вмикає повний привід.



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KAROQ дивіться у тест-драйві:

Вдалих фото!