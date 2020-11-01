Не у кожного є можливість відвідати закордонні курорти, але не варто засмучуватися. В Україні є чимало місць, які немов дві краплі води із популярними світовими. Мало хто знає, що на нашій рідній землі "розташувалося" безліч інших країн – від "дикої" південної Африки до Країни Сходу Сонця – Японії.

Travel24 пропонує 5 місць України, які допоможуть вам дізнатися, де в нас можна побачити шматочок Нідерландів, Італії чи Австрії.

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Ужгородська "Японія"

Навесні, під час цвітіння сакури, Ужгород стає дуже схожим на затишне японське містечко Атамі. Як бачите, щоб насолодитися яскравим видовищем квітучих сакур не обов'язково їхати за тридев'ять земель. На початку травня тут, як правило, фантастичний пейзаж постає у всій своїй рожевій красі: немов в одній зі сцен японського кінофільму. А якщо ви відвідаєте вулиці Довженка та Ракоці, побачите ще більш зворушливу картину – тут разом з сакурами розпускаються білі та фіолетові магнолії. Так що не обов'язково їхати в Японію.



Ужгород / vv-hotel.com



Атамі / itinari.com

Одеська "Венеція"

Маленьке місто Вилкове розташоване за 300 кілометрів від Одеси. Здається, нічого особливого, і назва непримітна, і на карті майже непомітне, і населення всього кілька тисяч. Але є тут одне "але". Вилкове – місто на воді. Замість звичних вуличок і тротуарів – канали, шириною кілька метрів, якими місцеві плавають на українських "гондолах". Виявляться – Україна має власну Венецію. І, заради правди, варто зазначити, що повітря в Вилкове чисте і свіже, на відміну від характерного для Венеції запаху цвілі.



Вилкове / kanalukraine.tv



Венеція / kolllak.livejournal.com

Карпатська "Голландія"

Щорічно в Нідерланди з'їжджаються мільйони туристів, щоб помилуватися знаменитим голландським парком нарцисів. У районі містечка Хуст, на початку травня майже за одну ніч відбувається справжнє диво – величезний зелений простір укривається сліпучо білосніжним цвітінням нарцисів. Це місце пов'язане з романтичною легендою. За легендою, якось раз у знак своїх ніжних почуттів хлопець-гончар подарував коханій-княжій вазу з намальованим нарцисом. Дізнавшись про це, князь сильно розсердився і скинув подарунок з високої гори вниз. Розлетілася ваза сотнею дрібних шматочків, а коли зійшло сонце – всі побачили – поляна "розцвіла" білим килимом з нарцисів.



Долина нарцисів у Хусті / prokarpaty-tour.info



Голландський парк Кекенхоф / unian.ua

Чернівецька "Англія"

Чернівці зачаровують з самого приїзду – створюється відчуття, що за ніч ви перемістилися на кілька століть назад. Однією з найпопулярніших тут – є вулиця Ольги Кобилянської. Це справжня гордість міста, яку раніше населяли найзнатніші вельможі. Згідно з легендою, вулицю навіть підмітали букетами троянд! Також гордістю міста є Чернівецький університет. Зовні він нагадує найвідоміші європейські університети: Оксфорд, Кембридж, Сорбонну і т.д. Побувавши у Чернівцях, не можна обділити увагою величні ратуші й собори з фресками.



Чернівецький університет / vseosvita.ua



Оксфордський університет / enjourney.ru

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Закарпатські "Альпи"

Величні зелені гори з білою шапкою поверх – подібне видовище ви знайдете в Альпах. Але в Карпатах вас чекає щось зовсім особливе – Синевирське озеро, яке знаходиться на висоті майже 1000 метрів над рівнем моря в оточенні вікових ялин і сосен. Вода в джерелі настільки чиста, що навіть на найбільшій глибині можна побачити дно! Не дарма це місце називають "перлиною Карпат" та "морським оком Карпат". Воно аж ніяк не поступається за красою та загадковістю Зеленому озеру в Австрії, яке знаходиться серед альпійських гір і лісів поряд з містом Трагес. Це озеро ще називають парком під водою, оскільки рівень води тут підіймається тільки в певні місяці, затоплюючи долину.



Озеро Синевир у Карпатах / karpaty.love



Зелене озеро Штирія в Австрії / pinterest.com