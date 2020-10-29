В цьому році Гелловін більшість українців святкуватиме на території країни. Але місць, від яких мурашок по шкірі багато і в Україні. Йдеться про міста, що залишилися без жителів. Вони спочатку перетворюються на примари, а потім і зовсім стираються з лиця землі та державних реєстрів.

Travel24 за підтримки SKODA KODIAQ підготував для вас добірку міст та сіл, де завмер час.

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Цукроварів, Кіровоградська область

У цьому місті життя зникло через припинення діяльності найбільшого на той час в Україні цукрового заводу. Колись перспективне місто Цукроварів активно розвивалося й розбудовувалося, доки завод не закрили й з часом не розкрали на метал. Значне зменшення робочих місць посприяло тому, що люди виїхали.

Раніше тут проживало понад шість тисяч осіб, зараз – близько сотні. Лишилися лише порожні багатоповерхівки з побитими вікнами. Будинки позбавили газу, води й опалення. Тому ті, хто все-таки тут залишився, носять воду з криниці, а на зиму рубають дрова. Вулиці й будівлі колишнього Цукроварова настільки лячні, що на його території навіть знімали фільм про Іловайську трагедію.

Нині місто Цукроварів неможливо знайти на мапі – його підпорядкували селу Липняжка.



Покинуті багатоповерхівки у ​Цукроварові / persha.kr.ua

Хаїха, Чернігівська область

Одне з найдавніших сіл Чернігівської області. Існують здогадки, що людей з нього вижили інопланетяни. Спершу почала покидати село молодь, а пізніше й люди похилого віку. У ньому залишилося трохи більше як десять цілих будинків. Про решту нагадують лише руїни.

Найціліша будівля в селі – колишній магазин, і в ньому все просякнуто духом 90-х: на підлозі лежать етикетки з радянськими назвами та цінники з астрономічними сумами. Збереглася навіть книга скарг з пожовклими сторінками й журнал прийому та видачі товару за 1983 рік.



Магазин селі Хаїха / kibic-ua.livejournal.com

Прип'ять, Чорнобиль

Неможливо не додати у цю добірку найпопулярніше місто-привид не лише в Україні, а й у світі вже понад 30 років. Це було місто першої категорії, яке вважали зразком щасливого життя радянської людини. Але аварія на Чорнобильській атомній електростанції, яка сталась у 1986 році перекреслила все. Після вибуху в довкілля потрапило настільки багато радіації, що тут стало неможливо жити.

Сучасні школи, лікарні, будинок культури, кінотеатр перетворилися на напівзруйновані будівлі, а замість людей у парках і на вулицях – порожнеча. Колись у Прип'яті мешкало майже 50 тисяч людей. Зараз же, тут можна зустріти лише туристів, спраглих до нових вражень. А після виходу серіалу "Чорнобиль" від НВО туристична зацікавленість містом значно зросла.



Місто-привид Прип'ять / panoramy-chernobylya.ru

Поліське, Київська область

Село до Чорнобильської аварії 1986 року було звичайним районним центром, розташованим за 50 кілометрів від ЧАЕС. Два тижні після вибуху у селищі зафіксували перевищення норми радіоактивності в повітрі у 100 разів, а в ґрунті – у 150. Почався процес дезактивації – змінили асфальтне й будівельне покриття, проклали новий водогін і газопровід, зрізали верхній шар землі, звели нові будинки.

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Поліське намагалися очистити мінімум тричі: щоразу рівень радіації падав, а потім збільшувався знову. Тоді поступово поліщуків почали відселяти, і в 1999 селище остаточно зникло з карти України. Але в селі, що не існує, зараз проживає близько десяти самоселів. В'їзд в Поліське суворо заборонений, але відкритий колишнім мешканцям у поминальні дні після Великодня.



Покинуте Поліське / ukrinform.ua

Чим дістатися?

Ідеальним варіантом буде SKODA KODIAQ, у якій ви з легкістю зможете вмістити 7 осіб. Перевагами цієї моделі є низька маса, великий простір і висока ефективність разом із паливною економічністю (від 5,10 літрів на 100 кілометрів). А повний привід авто забезпечує значне збільшення тяги, стабільності та безпеки водіння – навіть на бездоріжжі, а у цих місцевостях його достатньо, адже вже декілька десятків років ці селища та міста пустують.



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

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