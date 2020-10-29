В этом году Хэллоуин большинство украинцев будут праздновать на территории страны. Но мест, от которых мурашек по коже много и в Украине. Речь идет о городах, что остались без жителей. Они сначала превращаются в призраки, а затем и вовсе стираются с лица земли и государственных реестров.

Travel24 при поддержке SKODA KODIAQ подготовил для вас подборку городов и поселков, где замерло время.

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Цукроваров, Кировоградская область

В этом городе жизнь исчезло из-за прекращения деятельности крупнейшего в то время в Украине сахарного завода. Когда-то перспективный город Цукроваров активно развивался и расстраивался, пока завод не закрыли и со временем не разворовали на металл. Значительное уменьшение рабочих мест способствовало тому, что люди уехали.

Ранее здесь проживало более шести тысяч человек, сейчас – около сотни. Остались только пустые многоэтажки с разбитыми окнами. Дома лишили газа, воды и отопления. Поэтому те, кто все-таки здесь остался, носят воду из колодца, а на зиму рубят дрова. Улицы и здания бывшего Цукроварова столь пугающие, что на его территории даже снимали фильм об Иловайской трагедии.

Сейчас город Цукроваров невозможно найти на карте – его подчинили селу Липняжка.



Брошенные многоэтажки в Цукроварове / persha.kr.ua

Хаиха, Черниговская область

Одно из древнейших сел Черниговской области. Существуют догадки, что людей из него выжили инопланетяне. Сначала покидать село начала молодежь, а позже и пожилые люди. В нем осталось чуть больше десяти целых домов. Об остальном напоминают лишь руины.

Лучшее сохранившиеся здание в селе – бывший магазин, в нем все пропитано духом 90-х: на полу лежат этикетки с советскими названиями и ценники с астрономическими суммами. Сохранилась даже книга жалоб с пожелтевшими страницами и журнал приема и выдачи товара за 1983 год.



Магазин в селе Хаиха / kibic-ua.livejournal.com

Припять, Чернобыль

Невозможно не добавить в эту подборку самый популярный город-призрак не только в Украине, но и в мире уже более 30 лет. Это был город первой категории, который считали образцом счастливой жизни советского человека. Но авария на Чернобыльской атомной электростанции, которая произошла в 1986 году перечеркнула все. После взрыва в окружающую среду попало так много радиации, что здесь стало невозможно жить.

Современные школы, больницы, дом культуры, кинотеатр превратились в полуразрушенные здания, а вместо людей в парках и на улицах – пустота. Когда-то в Припяти проживало почти 50 тысяч человек. Сейчас же, здесь можно встретить только туристов, жаждущих новых впечатлений. А после выхода сериала "Чернобыль" от НBО туристическая заинтересованность городом значительно возросла.



Город-призрак Припять / panoramy-chernobylya.ru

Полесское, Киевская область

Село до Чернобыльской аварии 1986 года было обычным районным центром, расположенным в 50 километрах от ЧАЭС. Две недели после взрыва в поселке зафиксировали превышение нормы радиоактивности в воздухе в 100 раз, а в почве – в 150. Начался процесс дезактивации – изменили асфальтовое и строительное покрытия, проложили новый водопровод и газопровод, срезали верхний слой земли, построили новые дома.

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Полесское пытались очистить минимум трижды: каждый раз уровень радиации падал, а затем увеличивался снова. Тогда постепенно жителей начали отселять, и в 1999 поселок окончательно исчез с карты Украины. Но в деревне, что не существует, сейчас проживает около десяти самоселов. Въезд в Полесское строго запрещен, но открытый бывшим жителям в поминальные дни после Пасхи.



Заброшенный Полесское / ukrinform.ua

Чем добраться?

Идеальным вариантом будет SKODA KODIAQ, в которой вы с легкостью сможете поместить 7 человек. Преимуществами этой модели является низкая масса, большое пространство и высокая эффективность вместе с топливной экономичностью (от 5,10 литров на 100 километров). А полный привод авто обеспечивает значительное увеличение тяги, стабильности и безопасности вождения – даже на бездорожье, а в этих местностях его достаточно, ведь уже несколько десятков лет эти поселки и города пустуют.



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

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