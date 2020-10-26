Многие люди не знают и никогда не слышали о некоторых из этих мест. Земля полна невероятных уголков, где когда-то ступала нога человека, а потом забыла о них вовсе. Постепенно природа превращает такие места в собственные оазисы, создавая, невероятные формы.

Travel24 подготовил для вас подборку заброшенных мест, которые очень красивы.

Читайте также: Лучшие направления для семейного отдыха: список стран от Lonely Planet

Христос из бездны, Италия

Статуя изображает Христа, благословляющего мир с головой, поднятой вверх. Из-за нарастающего количество коррозии и ракообразных, статуя была удалена из воды и восстановлена в 2003. Рука, которая была отделена якорем, была также заменена. Статуя была возвращена под воду с новой основой 17 июля 2004.



Христос из бездны / travel-world.pp.ua

Колманскоп, Намибия

Небольшое заброшенное поселение, процветающее в начале 1900-ых. Тогда немецкие поселенцы начали здесь добычу алмазов. Приток средств закончился после Первой мировой войны, когда алмазное поле начало иссякать. До 1950-х город был полностью оставлен людьми, и теперь сюда съезжаются только фотографы и туристы.



Колманскоп / grouptravel.ua

Отель Салто, Колумбия

Открылся в 1924 году рядом с водопадом Текендама в Колумбии, для обслуживания туристов, прибывших полюбоваться водопадом. Но его закрыли в начале 90-х, после того, как интерес к водопаду угас. Но в 2012 году это место превратили в музей.



Отель Салто / amsterdamtravel.ru

Подводный город в Шичэни, Китай

Этому невероятному подводному городу – 1341 год. Шичэн, или Львиный город, находится в провинции Чжэцзян в Восточном Китае. Его затопили в 1959 году во время строительства ГЭС. Вода защищает город от эрозии ветра и дождя, так что оно остается в относительно хорошем состоянии.



Подводный город в Шичэни / magik-world.info

Интересно: Как дома: 7 самых гостеприимных стран мира

Хижина рыбака, Германия

В единственном высокогорном национальном парке Германии "Берхтесгаден", охватывающий территорию более 210 километров и входящий в наследие ЮНЕСКО, посреди озера "притаилась" рыбацкая хижина. Она настолько органично вписывается в местный девственный природный пейзаж, что трудно представить, что этот домик был создан руками человека.



Хижина рыбака / volynnews.com

Заброшенный театр Нью-Бедфорд, США

Это старый театр в Массачусетсе. Его открыли в 1912 году, а закрыли в 1959-м. С тех пор он уже успел побывать табачным хранилищем и супермаркетом. Сейчас некоммерческая организация пытается собрать средства на обновление здания.