Выбор места отдыха, которое удовлетворило бы совершенно всех членов семьи, может стать сложным испытанием. Но известный на весь мир путеводитель Lonely Planet предусмотрел это, потому опубликовал список стран, которые являются лучшими для семейного путешествия.

Travel24 расскажет вам, что стоит посетить с детьми в этих странах.

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Лондон

Музеи города захватят все возрастные группы, и вы найдете театр, танцы и живую музыку, идеальные для детей старшего возраста и подростков. Детские площадки и парки, городские фермы и природные заповедники идеально подходят для перебора энергии малыша.

В Лондоне сложно будет игнорировать тему Гарри Поттера. По музею идеально устроить пеший тур по следам юного волшебника и других персонажей книги. Еще можно съездить на студию Warner Bros, чтобы оценить локации со съемок фильма, увидеть отстроенные здания, улицы, Косу Аллею и любимые интерьеры и попробовать на себе, каково это – быть волшебником и получить знак дружбы от Клювокрыла!

И это далеко не все интересные локации для ваших детей: еще посетите Paddington Station и London Eye.



Студия Warner Bros / bunddler.com

Южная Африка

С большим количеством национальных парков, пляжей, бассейнов, пешеходных дорожек и нескольких парков развлечений, Южная Африка предлагает много для детей разного возраста.

Свозите детей на Boulders Beach – пляж, который является идеальным образцом природной красоты. Он знаменит колонией африканских пингвинов. Здесь можно часами наблюдать, как эти нарядные птицы разгуливают побережьем.

Также стоит посетить Аллею баобабов на Мадагаскаре. Эта широкая и протяженная дорога известна уникальными 800-летними баобабами. Деревья в форме бутылок, которые якобы растут корнями вверх непременно поразят ваших детей.



Boulders Beach / travelite.com

Калифорния

Калифорния – это специальное место для семейных путешествий. Дети будут просить посещать тематические парки, а подростки захотят в горячие точки знаменитостей. Затем выведите их в прекрасный открытый город – от солнечных пляжей, затененных пальмами, в туманных лесах секвойи.

Прежде куда надо сводить детей это Aquarium of the Bay, где представлена коллекция самых разнообразных рыб, также в Happy Hollow Park & Zoo их ожидают прекрасные впечатления от катания на каруселях, учитывая зверушек и прогулки по парку в окружении прекрасных скульптур с изображением животных.



Aquarium of the Bay / afar.com

Интересным есть California's Great America – огромная игровая площадка для детей любого возраста – не менее привлекательная для детей из-за многообразия развлечений и аттракционов.

Определенно не стоит проходить мимо Walt Disney Family Museum, ведь только так можно почувствовать прикосновение сказки, которую подарил детям Уолт Дисней.



Walt Disney Family Museum / blooloop.com

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Багамы

Имея бесконечные десятки пляжей, туристическую индустрию, которая упорно преследует семейный доллар и природу, благоприятную для детей культуру, Багамы – идеальное место для отдыха с маленькими.

Одной из самых известных достопримечательностей является Королевская лестница, преодолев 66 ступенек можно оказаться на смотровой площадке, откуда видно бухту и город Нассау.

Детям, несомненно, понравится аквапарк Aquaventure, территория которого условно разделена на 14 отдельных парков. Здесь есть искусственные лагуны, подводные лабиринты, бассейны, аттракционы и горки, каждому из членов семьи здесь будет чем заняться.



Аквапарк Aquaventure / shoreexcursionsgroup.com

Непременно посетите эти страны!