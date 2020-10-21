Популярность туристических локаций измеряется просто – по количеству визитов в год. Цифры впечатляют, но не количеством нулей в конце. Иногда наиболее посещаемыми местами могут оказаться не слишком известные сооружения и парки.

Travel24 подготовил для вас список самых посещаемых мест мира.

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Колизей, Італия

Символ силы, власти и вековой истории Рима. Он считается самым красивым и самым большим стадионом античного мира, построен в первом веке н.э. в виде амфитеатра. Возведение этого грандиозного здания началось после многочисленных побед императором Веспасианом в Иудее. Строительство продолжалось 11 лет, в течение которых сделали невозможное.



Колизей / excursiana.com

Биг-Бен, Лондон

Самые совершенные часы в которых находится колокол, расположенный в комплексе Вестминстерского дворца. Официальное название башни с 2012 года – Башня Елизаветы. Сначала "Биг-Бен" было названием крупнейшего из пяти колоколов, однако часто это название ошибочно относили и к часам и до самой часовой башни в целом.



Биг-Бен / ukrinform.ua

Гранд Базар, Стамбул

В течение 2019 он принял 91 250 000 покупателей и продавцов. Среди них было немало туристов, ведь колорит восточного ярмарка не менее интересен, чем музеи и храмы Турции. Этот крытый рынок занимает 58 улиц столицы. Кроме 4000 магазинов, здесь есть собственная мечеть и даже кладбище. Зайти в Большой базар (местное название) можно через 18 ворот. Две сотни лет назад рынок был центром торговли рабами. Сегодня здесь продают ювелирные украшения, специи, ковры и множество сувениров.



Гранд Базар / moystambul.ru

Стоунхендж, Англия

Одна из самых известных достопримечательностей Великобритании, которая представляет собой грандиозный археологический объект эпохи неолита. "Висячие камни", до сих пор считаются загадкой природы, потому что не понятно это древнее кладбище, или сооружения древних астрономов для предсказания космических явлений.



Стоунхендж / guruturizma.ru

Пирамиды и Сфинкс, Египет

Это единственные экземпляры среди семи чудес мира, которые сохранились по сегодняшний период, и не требуют описания ранними историками, с давних времен считались олицетворением могущества Древнего Египта. Величественные пирамиды, стоящие в Гизе, являются представителями целого направления архитектурного египетского искусства, которое было направлено на строительство своеобразных усыпальниц-гробниц для фараонов.



Пирамиды Гизы / sites.google.com

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Таймс-Сквер, Нью-Йорк

Город, который не спит, с его известной площадью. Таймс-Сквер в Манхэттене, ежегодно собирает около 60 миллионов желающих увидеть театральный Нью-Йорк. Эту площадь также называют "перекрестком мира" и считают символом США. Именно здесь возвышается Пуля Времени, которой увенчана редакцию газеты Таймс. С 1907 года туристы приходят сюда в новогоднюю ночь, чтобы увидеть как этот шар приземляется на крышу здания с неба. Действо знаменует начало нового отсчета 365 дней.



Таймс-Сквер / tournavigator.pro

Пиза, Італия

Это тихий провинциальный университетский город, который славится своими художественными и архитектурными сокровищами. Город сохранил большую часть контура старинных стен и уникальную историческую атмосферу. Пиза отличается прежде всего замечательной группой домов на площади Пьяцца дель Дуомо, которая также называется Площадью Чудес. Наиболее популярная достопримечательность Пизанская башня, которая является частью собора Санта-Мария Маджоре.



Пиза / italia-ru.com

Непременно побывайте в этих местностях!