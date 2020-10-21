Популярність туристичних локацій вимірюється просто – за кількістю візитів на рік. Цифри вражають, але не кількістю нулів у кінці. Інколи найбільш відвідуваними місцинами можуть виявитись не надто відомі споруди і парки.

Travel24 підготував для вас список найбільш відвідуваних місць світу.

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Колізей, Італія

Символ сили, влади і вікової історії Риму. Він вважається найкрасивішим і найбільшим стадіоном античного світу, побудований в першому столітті н.е. у вигляді амфітеатру. Зведення цієї грандіозної будівлі почалося після численних перемог імператором Веспасианом в Юдеї. Будівництво тривало 11 років, протягом яких зробили неможливе.



Колізей / excursiana.com

Біг-Бен, Лондон

Найдосконаліший годинник в якому знаходиться дзвін, розташований в комплексі Вестмінстерського палацу. Офіційна назва вежі з 2012 року – Вежа Єлизавети. Спочатку "Біг-Бен" було назвою найбільшого з п'яти дзвонів, проте часто цю назву помилково відносили і до годинника і до самої годинникової вежі в цілому.



Біг-Бен / ukrinform.ua

Гранд Базар, Стамбул

Впродовж 2019 року він прийняв 91 250 000 покупців і продавців. Серед них було чимало туристів, адже колорит східного ярмарку не менш цікавий, ніж музеї та храми Туреччини. Цей критий ринок займає 58 вулиць столиці. Окрім 4 000 магазинів, тут є власна мечеть і навіть цвинтар. Зайти в Капалі Чарши (місцева назва) можна через 18 воріт. Дві сотні років тому ринок був центром торгівлі рабами. Сьогодні тут продають ювелірні прикраси, спеції, килими й безліч сувенірів.



Гранд Базар / moystambul.ru

Стоунхендж, Англія

Одна з найвідоміших пам'яток Великої Британії, яка являє собою грандіозний археологічний об'єкт епохи неоліту. "Висячі камені", досі вважаються загадкою природи, тому що не зрозуміло чи це стародавнє кладовище, чи спорудження древніх астрономів для передбачення космічних явищ.



Стоунхендж / guruturizma.ru

Піраміди і Сфінкс, Єгипет

Це єдині екземпляри серед семи чудес світу, які збереглися по сьогоднішній період, і не вимагають опису ранніми істориками, з давніх-давен вважалися уособленням могутності Давнього Єгипту. Величні Піраміди, що стоять в Гізі, є представниками цілого напряму архітектурного єгипетського мистецтва, яке було направлено на спорудження своєрідних усипалень-гробниць для фараонів.



Піраміди Гізи / sites.google.com

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Таймс-Сквер, Нью-Йорк

Місто, яке не спить, з його найвідомішою площею. Таймс-Сквер у Мангеттені, щороку збирає близько 60 мільйонів охочих побачити театральний Нью-Йорк. Цю площу також називають "перехрестям світу" і вважають за символ США. Саме тут височіє Куля Часу, якою увінчано редакцію газети Таймс. З 1907 року туристи приходять сюди в новорічну ніч, щоб побачити як ця куля приземлюється на дах будівлі з неба. Дійство знаменує початок нового відліку 365 днів.



Таймс-Сквер / tournavigator.pro

Піза, Італія

Це тихе провінційне університетське місто, яке славиться своїми художніми та архітектурними скарбами. Місто зберегло більшу частину контуру старовинних стін і унікальну історичну атмосферу. Піза відрізняється насамперед чудовою групою будинків на площі П'яцца дель Дуомо, яка також називається Площею Чудес. Найбільш популярна пам'ятка Пізанська вежа, яка є частиною собору Санта-Марія Маджоре.



Піза / italia-ru.com

Неодмінно побувайте у цих місцинах!