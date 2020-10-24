Вибір місця відпочинку, яке задовольнило б абсолютно всіх членів сім'ї, може стати складним випробуванням. Але відомий на весь світ путівник Lonely Planet передбачив це, тому опублікував список країн, які є найкращими для сімейної подорожі.

Travel24 розповість вам, що варто відвідати з дітьми у цих країнах.

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Лондон

Музеї міста захоплять усі вікові групи, і ви знайдете театр, танці та живу музику, ідеальні для дітей старшого віку та підлітків. Дитячі майданчики та парки, міські ферми та природні заповідники ідеально підходять для перебору енергії малюка.

У Лондоні складно буде ігнорувати тему Гаррі Поттера. По музею ідеально влаштувати піший тур слідами юного чарівника й інших персонажів книги. Ще можна з'їздити на студію Warner Bros, щоб оцінити локації зі зйомок фільму, побачити відбудовані будівлі, вулиці, Косу Алею і найулюбленіші інтер'єри й спробувати на собі, як це – бути чарівником й отримати знак дружби від Клювокрила!

І це далеко не всі цікаві локації для ваших дітей: ще відвідайте Paddington Station та London Eye.



Студія Warner Bros / bunddler.com

Південна Африка

З великою кількістю національних парків, пляжів, басейнів, пішохідних доріжок та кількох парків розваг, Південна Африка пропонує багато для дітей різного віку.

Звозіть дітей на Boulders Beach – пляж, який є ідеальним зразком природної краси. Він знаменитий колонією африканських пінгвінів. Тут можна годинами спостерігати, як ці ошатні птахи розгулюють узбережжям.

Також варто відвідати Алея баобабів на Мадагаскарі. Ця широка і протяжна дорога відома унікальними 800-річними баобабами. Дерева у формі пляшок, які ніби ростуть корінням вгору неодмінно вразять ваших дітей.



Boulders Beach / travelite.com

Каліфорнія

Каліфорнія – це спеціальне місце для сімейних подорожей. Діти будуть просити відвідувати тематичні парки, а підлітки схочуть у гарячі точки знаменитостей. Потім виведіть їх на чудове відкрите місто – від сонячних пляжів, затінених пальмами, до туманних лісів секвої.

Найперше куди треба зводити дітей це Aquarium of the Bay, де представлена колекція найрізноманітніших риб, також в Happy Hollow Park & ​​Zoo їх очікують чудові враження від катання на каруселях, огляду звіряток і прогулянки по парку в оточенні прекрасних скульптур із зображенням тварин.



Aquarium of the Bay / afar.com

Цікавим є California's Great America – величезний ігровий майданчик для дітей будь-якого віку – не менше приваблива для дітей через різноманіття розваг і атракціонів.

Безумовно не варто проходити повз Walt Disney Family Museum, адже тільки так можна відчути дотик казки, яку подарував дітям Волт Дісней.



Walt Disney Family Museum / blooloop.com

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Багами

Маючи нескінченні десятки пляжів, туристичну індустрію, яка завзято переслідує сімейний долар та природу, сприятливу для дітей культуру, Багами – ідеальне місце для відпочинку з найменшими.

Однією з найвідоміших пам'яток є Королівські сходи, подолавши 66 сходинок можна опинитися на оглядовому майданчику, звідки видно бухту і місто Нассау.

Дітям, безсумнівно, сподобається аквапарк Aquaventure, територія якого умовно розділена на 14 окремих парків. Тут є штучні лагуни, підводні лабіринти, басейни, атракціони й гірки, кожному із членів сім’ї тут буде чим зайнятися.



Аквапарк Aquaventure / shoreexcursionsgroup.com

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