Уезжая в другую страну – нам хочется хорошего отношения к себе. Но не во всех уголках мира, удается чувствовать себя как дома, а все зависит от жителей государства. Но есть в мире наиболее дружественные страны, которые готовы принять вас.

Travel24 подготовил список городов, где пребывание будет максимально комфортным.

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Фиджи

Фиджийцы давно считаются наиболее приветливыми жителями планеты. Ведь, действительно, у них есть для этого весомый повод. Их целый год окружают невероятные острова, интересный подводный мир Кораллового моря, побережья, рифы и дайвинг, пожалуй, мирового уровня. Все это дополняет уникальная местная кухня, которая не оставляет равнодушным никого.



Фиджи / ua.traveller.com

Шотландия

Пережив отвратительные погодные условия и английское вторжение – шотландцы сумели сохранить дружественность и бодрость духа. Этот замечательный народ очень жизнерадостный, а также не лишен национализма и легкого черного юмора.



Шотландия / euromag.ru

Таиланд

Государство в Юго-Восточной Азии, известное тропическими пляжами и буддийскими храмами, богатым шопингом и вкусной едой – идеальное направление для туристов, которые ценят теплую встречу и хотят полностью погрузиться в национальную культуру.



Таиланд / rbc.ua

Ирландия

Потрясения и нестабильность, которое длилось веками научили ирландцев черного юмора и дружественности. Они всегда найдут повод для веселья и хорошего время провождения. Оптимизм ирландцев заряжает всех вокруг на долгое время.



Ирландия / lenta.ru

Турция

Уже много веков подряд жители солнечной страны славятся своей доброжелательностью и гостеприимством. Вкусная кухня, бесконечные пляжи и исторические места. Здесь всегда тепло встречают всех гостей, вкусным чаем и душевными посиделками.

Турция / welcometimes.ru

Индонезия

Жители Ломбока и селяне с полей Явы славятся одним – своей улыбкой. Представители всех бесчисленных народов Индонезии имеют необычно душевную теплоту. Местные жители с большим удовольствием общаются с туристами, всегда находят на это время.



Индонезия / trn-news.ru

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Тайвань

Туристы также считают его гостеприимным. В небольшой островной стране – путешественников привлекает активная ночная жизнь и такие достопримечательности, как небоскреб "Тайбэй 101", Музей императорского дворца, ночной рынок Шилинь и многое другое. А все это дополняется хорошим отношением местных.



Тайвань / bolerotour.ru

В этих странах вы сможете чувствовать себя как дома!