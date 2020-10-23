Їдучи в іншу країну – нам хочеться хорошого ставлення до себе. Та не в усіх куточках світу, вдається почуватися як вдома, а все залежить від жителів держави. Та є у світі найбільш дружні країни, які готові прийняти вас.

Travel24 підготував список міст, де перебування буде максимально комфортним.

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Фіджі

Фіджійці давно вважаються найбільш привітними жителями планети. Адже, дійсно, у них є для цього вагомий привід. Їх цілий рік оточують неймовірні острови, цікавий підводний світ Коралового моря, узбережжя, рифи й дайвінг, мабуть, світового рівня. Все це доповнює унікальна місцева кухня, яка не залишає байдужим нікого.



Фіджі / ua.traveller.com

Шотландія

Переживши огидні погодні умови й англійське вторгнення шотландці зуміли зберегти дружність та бадьорість духу. Цей чудовий народ дуже життєрадісний, а також не позбавлений націоналізму та легкого чорного гумору.



Шотландія / euromag.ru

Таїланд

Держава в Південно-Східній Азії, відома тропічними пляжами й буддійськими храмами, багатим шопінгом та смачною їжею – ідеальний напрямок для туристів, які цінують теплу зустріч і бажають повністю зануритися в національну культуру.



Таїланд / rbc.ua

Ірландія

Потрясіння і нестабільність, яке тривало століттями навчили ірландців чорного гумору і дружності. Вони завжди знайдуть привід для веселощів та гарного проведення часу. Оптимізм ірландців заряджає всіх навколо на довгий час.



Ірландія / lenta.ru

Туреччина

Уже багато століть поспіль жителі сонячної країни славляться своєю доброзичливістю та гостинністю. Смачна кухня, нескінченні пляжі та історичні місця. Тут завжди тепло зустрічають всіх гостей, смачним чаєм і душевними посиденьками.



Туреччина / welcometimes.ru

Індонезія

Жителі Ломбока і селяни з полів Яви славляться одним – своєю посмішкою. Представники всіх незліченних народів Індонезії мають незвичайно душевну теплоту. Місцеві жителі з великим задоволенням спілкуються з туристами, завжди знаходять на це час.



Індонезія / trn-news.ru

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Тайвань

Туристи також вважають його дуже гостинним. В невеликій острівній державі – мандрівників приваблює активне нічне життя і такі пам'ятки, як хмарочос "Тайбей 101", Музей імператорського палацу, нічний ринок Шилінь та багато іншого. А все це доповнюється хорошим ставленням місцевих.



Тайвань / bolerotour.ru

У цих країнах ви зможете почуватися, як вдома!