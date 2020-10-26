Багато людей не знають й ніколи не чули про деякі з цих місць. Земля повна неймовірних куточків, де колись ступала нога людини, а потім забула про них зовсім. Поступово природа перетворює такі місця на власні оази, створюючи, неймовірні форми.

Travel24 підготував для вас добірку покинутих місць, які надзвичайно красиві.

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Христос з безодні, Італія

Статуя зображує Христа, що благословляє світ, з головою, піднятою догори. Через зростальну кількість корозії й ракоподібних, статуя була видалена з води та відновлена ​​у 2003. Рука, яка була відокремлена якорем, була також замінена. Статуя була повернена під воду з новою основою 17 липня 2004.



Христос з безодні / travel-world.pp.ua

Колманскоп, Намібія

Невелике занедбане поселення, що процвітало на початку 1900-их. Тоді німецькі поселенці почали тут видобуток алмазів. Приплив коштів закінчився після Першої світової, коли алмазне поле почало вичерпуватися. До 1950-их місто було повністю залишено людьми, і тепер сюди з'їжджаються тільки фотографи й туристи.



Колманскоп / grouptravel.ua

Готель Салто, Колумбія

Відкрився в 1924 році поряд з водоспадом Текендама в Колумбії, для обслуговування туристів, що прибули помилуватися водоспадом. Але його закрили на початку 90-тих, після того, як інтерес до водоспаду згас. Але у 2012 році це місце перетворили на музей.



Готель Салто / amsterdamtravel.ru

Підводне місто в Шічені, Китай

Цьому неймовірному підводному місту – 1341 рік. Шічен, або Левине місто, знаходиться в провінції Чжецзян в східному Китаї. Його затопили в 1959 році під час будівництва ГЕС. Вода захищає місто від ерозії вітру і дощу, так що воно залишається у відносно доброму стані.



Підводне місто в Шічені / magik-world.info

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Хатина рибака, Німеччина

У єдиному високогірному національному парку Німеччини "Берхтесгаден", що охоплює територію понад 210 кілометрів і входить до спадщини ЮНЕСКО, посеред озера "причаїлася" рибацька хатина. Вона настільки органічно вписується в місцевий незайманий природний пейзаж, що важко уявити, що цей будиночок був створений руками людини.



Рибальська хатина / volynnews.com

Покинутий театр Нью-Бедфорд, США

Це старий театр в Массачусетсі. Його відкрили в 1912 році, а закрили в 1959-му. З того часу він вже встиг побувати тютюновим сховищем і супермаркетом. Зараз некомерційна організація намагається зібрати кошти на оновлення будівлі.



Покинутий театр Нью-Бедфорд / pikabu.ru