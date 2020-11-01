Не у каждого есть возможность посетить зарубежные курорты, но не стоит расстраиваться. В Украине есть немало мест, которые как две капли воды с популярными мировыми. Мало кто знает, что на нашей родной земле "расположилось" множество других стран – от "дикой" южной Африки до Страны Восходящего Солнца– Японии.

Travel24 предлагает 5 мест Украины, которые помогут вам узнать, где у нас можно увидеть кусочек Нидерландов, Италии или Австрии.

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Ужгородская "Япония"

Весной, во время цветения сакуры, Ужгород становится очень похожим на уютный японский городок Атами. Как видите, чтобы насладиться ярким зрелищем цветущих сакур необязательно ехать за тридевять земель. В начале мая здесь, как правило, фантастический пейзаж предстает во всей своей розовой красе: как в одной из сцен японского фильма. А если вы посетите улицы Довженко и Ракоци, увидите еще более трогательную картину – здесь вместе с сакурами распускаются белые и фиолетовые магнолии. Так что не обязательно ехать в Японию.



Ужгород / vv-hotel.com



Атами / itinari.com

Одесская "Венеция"

Маленький город Вилково расположен в 300 километрах от Одессы. Кажется, ничего особенного, и название неприметное, и на карте почти незаметно, и население всего несколько тысяч. Но есть тут одно "но". Вилково – город на воде. Вместо привычных улиц и тротуаров – каналы, шириной несколько метров, которыми местные плавают на украинских "гондолах". Оказывается – Украина имеет собственную Венецию. И, ради правды, стоит отметить, что воздух в Вилково чист и свеж, в отличие от характерного для Венеции запаха плесени.



Вилково / kanalukraine.tv



Венеция / kolllak.livejournal.com

Карпатская "Голландия"

Ежегодно в Нидерланды съезжаются миллионы туристов, чтобы полюбоваться знаменитым голландским парком нарциссов. В районе городка Хуст, в начале мая почти за одну ночь происходит настоящее чудо – огромное зеленное пространство укрывается ослепительно белым цветением нарциссов. Это место связано с романтической легендой. По легенде, как-то раз в знак своих нежных чувств парень-гончар подарил любимой-княжной вазу с нарисованным нарциссом. Узнав об этом, князь сильно рассердился и сбросил подарок с высокой горы вниз. Разлетелась ваза сотней мелких кусочков, а когда взошло солнце – все увидели – поляна "расцвела" белым ковром из нарциссов.



Долина нарциссов в Хусте / prokarpaty-tour.info

Голландский парк Кёкенхоф / unian.ua

Черновицкая "Англия"

Черновцы очаровывают с самого приезда – создается ощущение, что за ночь вы переместились на несколько веков назад. Одной из самых популярных здесь – есть улица Ольги Кобылянской. Это настоящая гордость города, которую ранее населяли самые знатные вельможи. Согласно легенде, улицу даже подметали букетами роз! Также гордостью города является Черновицкий университет. Внешне он напоминает известные европейские университеты Оксфорд, Кембридж, Сорбонну и т.д. Побывав в Черновцах, нельзя обделить вниманием величественные ратуши и соборы с фресками.



Черновицкий университет / vseosvita.ua



Оксфордский университет / enjourney.ru

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Закарпатские "Альпы"

Величественные зеленые горы с белой шапкой – подобное зрелище вы найдете в Альпах. Но в Карпатах вас ждет нечто совершенно особенное – Синевирское озеро, которое находится на высоте почти 1000 метров над уровнем моря в окружении вековых елей и сосен. Вода в источнике настолько чистая, что даже на самой глубине можно увидеть дно! Не зря это место называют "жемчужиной Карпат" и "морским глазом Карпат". Оно отнюдь не уступает по красоте и загадочности Зеленому озеру в Австрии, которое находится среди альпийских гор и лесов рядом с городом Трагес. Это озеро называют парком под водой, так как уровень воды здесь поднимается только в определенные месяцы, затапливая долину.



Озеро Синевир в Карпатах / karpaty.love



Зеленое озеро Штирия в Австрии / pinterest.com