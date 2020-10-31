Подгорецкий дворец – одна из самых ценных жемчужин "историко-архитектурной коллекции" Западной Украины. Загадочные истории о белой фигуре женщины, которая бродит по комнатам и необычная энергетика всего замка привлекают во Львовскую область все больше туристов.

Travel24 расскажет вам историю и мистические легенды этого дворца.

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История

Этот величественный замок был построен на месте деревянного двора, который вероятно был здесь еще в XV веке. В XVII, когда местность принадлежала к владениям польских панов Конецпольских, начинается масштабное строительство. Замок был сочетанием магнатской резиденции и оборонной крепости.



Подгорецкий замок / discoverukraine.com.ua

В 1635-1640 годах на территории замка велись строительные работы под руководством известного архитектора из Венеции Андреа дель Аква. Ренессансный дворец имел квадратную форму, на углах пятиконечные бастионы. Боковые павильоны украшены медными статуями атлантов.

Не мог Станислав Конецпольский не позаботится и о защите своего имения. Вокруг перед бастионами были выкопаны очень глубокие и широкие рвы, облицованные камнем. Перед въездными воротами было устроено подъемный мост. И такая система была не слишком надежной. В 1651 году она не сдержала нападения казацких отрядов, которые покорили замок. Восстанавливать его пришлось уже новому владельцу – Яну III Собескому. В разные времена здесь правили Конецпольские, Собески, Жевуские и Сенґушкы, каждый из хозяев добавил что-то собственное, в результате Подгорецкий замок имеет сегодняшний вид. Но сейчас, он официально отнесен к 100 памятников мира, нуждающихся в немедленной реставрации.



Подгорецкий замок / vsviti.com.ua

Территория

Вокруг дворца раскинулся большой красивый "итальянский парк" – который редко можно было встретить на территории современной Украины. Длинные зеленые аллеи приглашали на приятные вечерние прогулки. К сожалению, до наших дней он не сохранился.

Однако, сохранилось очень интересное помещение – Гетманский заезд, старейший в Украине отель и одновременно корчма. Известно, что в свое время, чтобы переночевать, здесь останавливался Оноре де Бальзак.

В межвоенный период здесь действовал частный музей князей Сангушко – украинско-литовский княжеский род, что имел много владений на Подолье. В 1956 году в замке произошёл большой пожар, уничтоживший интерьеры залов. Не восстановлены они и сегодня.

Длинная аллея из старых лип ведет к еще одному интересному элементу дворцового комплекса – костелу Воздвижения XVIII века. Украшенный восемью скульптурами святых, он был построен в стиле итальянского барокко.



Костел Воздвижения у Подгорецкого замка / md-ukraine.com

Легенда о Белой Даме

Самая известная фигура Подгорецкого замка – Мария Жевуская, которая претерпела страшной смерти. По легенде, когда-то ее тело было живьем замуровано в каменную стену руками собственного мужа. За что господин Жевуский так поступил с молодой женой – существуют разные версии. Одна из них даже о том, что причиной была неспособность женщины родить графу наследников. Но более правдоподобно звучит версия неверности Марии своем законному супругу.

Мест, где могла быть замурована графиня, во дворце несколько. В подвале, в который ведут 4 ступени, призрак видели чаще всего. Есть еще одна загадочная комната. Это прихожая, ведущая в спальню господина Жевуского. В одной из стен – вмурованный камин. Сохранен еще с XVII века, произведение очень странное: здесь нет печки, где можно разжечь огонь, ни дымохода. На камине – гравюра головы красивой женщины. Что находится внутри камина – никто не знает.



Муляж призрака Марии Жевуской в подвале замка / myukraine.org.ua

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Что ни говорят, но на многочисленных фотографиях, действительно видны непонятные пятна белого цвета. Здесь уже побывали съемочные группы "Битвы экстрасенсов", "Охотников за привидениями", "Мест силы" и многих других проектов, которые утверждают, что это место паранормальной активности.