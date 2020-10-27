Атмосфера осіннього Києва – то дощового, оповитого туманами, то золотисто-сонячного, помережаного багряним листям – не може не надихнути мешканців та гостей столиці до спроби вполювати гарний момент в об'єктив камери.

Travel24 за підтримки SKODA KAROQ підготував для вас добірку місць Києва, де фото вийдуть чудовими!

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Пирогово

Неймовірно восени виглядає Музей просто неба "Пирогово". Гуляючи біля українських хатинок, де все оповите національним колоритом, можна повною мірою відчути все духовне багатство нашої історії. Ваші світлини будуть надзвичайно атмосферними.

Парк КПІ

Парк Київського політехнічного інституту (КПІ) розташований вздовж проспекту Перемоги, поруч зі станцією метро "Політехнічний інститут". Ви точно не залишитесь байдужим, адже ваша фотосесія буде найкрутішою серед усіх інших! На фоні архітектурної споруди ваші знімки прикрасять різноманітні вікові дерева.

Пішохідний міст

Восени тут можна помилуватися чарівним заходом сонця або світанком, на тлі якого ви матимете неповторний вигляд і фото будуть особливими! Прямуючи по мосту на Труханів острів, насолодіться захопливими краєвидами на Дніпро та визначні архітектурні пам'ятки столиці.

Маріїнський парк

Найкраще місце, де в центрі Києва можна відчути осінь. Він являє собою цілий комплекс з Міського саду, Хрещатого парку, Маріїнського парку і Пішохідного моста. Такою величезною територією можна гуляти годинами, а після фотосесії можна заглянути на екскурсію в Маріїнський палац.

ВДНГ

На території виставкового центру є кілька локацій, особливо придатних для осінніх фотосесій в Києві. Відвідайте скляну оранжерею, яка обросла рослинами (в жовтні вона набуває жовто-оранжевого кольору), озеро з лебедями та фруктові алеї.

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Чим дістатися?

Якщо ви вирушаєте у Київ, то дорога тут переважно в хорошому стані, адже це траса. Проте, є певні ділянки, які важко долати, тому ідеальним варіантом транспорту буде SKODA KAROQ, адже це модель, яка провезе вас у будь-якому місці. Вона дозволить компактно скласти речі кожного з пасажирів, адже багажне відділення цього автомобіля вважається кращим у своєму класі (521 літр і 1630 зі складеними сидіннями). Також дозволить зекономити бюджет, бо середня витрата палива від 4,50 літрів на 100 кілометрів. А її особливою рисою є OFF ROAD – режим водіння, який перемикає всі допоміжні асистенти на позашляховий режим і вмикає повний привід.





SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

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Вдалих фото!