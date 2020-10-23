Ось і пролетіла половина осені та настали канікули. Багато батьків замислюються над тим, куди поїхати з дітьми та як провести цей час з користю і задоволенням. Одні родини обирають море за кордоном, інші – шукають цікаві екскурсії в межах України.

Travel24 за підтримки SKODA KODIAQ запропонує вам 5 напрямків відпочинку з дітьми на осінні канікули.

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Оленяча ферма, с. Іза у Закарпатській області

Одне з найпопулярніших місць Закарпаття – єдина в Україні ферма плямистих північних оленів. Вона була створена ще в 1987 році. Олені були доставлені сюди вертольотами для їх подальшого розведення, раніше цей вид на Україні не жив.

Після численних прохань туристів оленів дозволили годувати з рук. Тварини тут дуже милі, добрі й кумедні, абсолютно не бояться контактувати з людиною. Тож якщо ви хочете відчути себе ближче до природи та порадувати вашу дитину – обов'язково відвідайте Оленячу ферму.



Оленяча ферма на Волині / volyn24.com

Національний заповідник "Хортиця"

Якщо ваша дитина цікавиться всякого роду супергероями, дайте їй можливість ближче дізнатися про реальних героїв. Відвідайте знаменитий острів Хортиця, де колись базувалося хоробре українське козацтво.

Тут юним гостям дадуть пару цікавих уроків історії, показавши скіфське поховання, передбачуване місце вбивства князя Святослава, а також відбудовану копію Запорізької Січі. Крім того, для дітей передбачено цілий ряд спеціальних тематичних екскурсійних програм та майстер-класів.



Національний заповідник "Хортиця" / discoverukraine.com.ua

Контактний зоопарк "Feldman Ecopark" у Харківській області

Цей зоопарк – унікальний. Благодійний проєкт дбає про тварин і створює для них комфортні умови, а головне – привчає дітей любити навколишній світ і піклуватися про нього. Тут можна не лише спостерігати за тваринами, але і погодувати та погладити єнотів, кіз, поні, шимпанзе та інших мешканців розплідника. Крім того, для любителів активного відпочинку на території парку діє канатне містечко.



Контактний зоопарк / feldman.ua

Кам'янець-Подільський у Хмельницькій області

Це величезне спорудження, на території якого сьогодні розташований музей, який щодня відвідують натовпи туристів. Ця фортеця – частина Старого міста.

Це невелике історичне місто вважається одним з найкрасивіших в Україні. Особливу цінність йому надають старовинна фортеця, церкви й пам'ятники. Таку красу вашим дітям відвідати треба обов'язково. А для охочих відчути екстрим і побачити місто з висоти пропонується унікальна можливість спуститися зі скелі по натягнутому тросу.



Кам'янець-Подільський замок / ua.igotoworld.com

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Реабілітаційний центр бурих ведмедів, НПП "Синевир" у Закарпатській області

Єдиний в Україні й навіть у всій Європі. Місце для будівництва Національного природного парку "Синевир" було обрано не випадково: територія парку площею 12 гектарів повністю відповідає всім екологічним нормам і відтворює природне місце існування ведмедів.

Тварини, які сюди потрапляють – це жертви жорстокого поводження людини або стихійного лиха. Тут їм забезпечується якісне лікування, догляд професійних ветеринарів, здоровий раціон харчування і багато іншого. Сьогодні в парку живе понад 10 ведмедів.



Реабілітаційний центр бурих ведмедів / ukrinform.ua

Чим дістатися?

Ідеальним варіантом буде SKODA KODIAQ, у якій ви з легкістю зможете вмістити 7 осіб. Перевагами цієї моделі є низька маса, великий простір і висока ефективність разом із паливною економічністю (від 5,10 літрів на 100 кілометрів). А повний привід авто забезпечує значне збільшення тяги, стабільності та безпеки водіння – навіть на бездоріжжі. Об'єм багажного відділення досягає 720 літрів (2065 літрів при складених сидіннях), тому ви й ваші діти можуть брати все, що завгодно.



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KODIAQ дивіться у тест-драйві:

Приємної мандрівки!