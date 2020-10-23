Вот и пролетела половина осени, и наступили каникулы. Многие родители задумываются над тем, куда поехать с детьми и как провести это время с пользой и удовольствием. Одни семьи выбирают море за рубежом, другие – ищут интересные экскурсии по Украине.

Travel24 при поддержке SKODA KODIAQ предложит вам 5 направлений отдыха с детьми на осенние каникулы.

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Оленья ферма, с. Иза в Закарпатской области

Одно из самых популярных мест Закарпатья – единственная в Украине ферма пятнистых северных оленей. Она была создана еще в 1987 году. Олени были доставлены сюда вертолетами для их дальнейшего разведения, ранее этот вид на Украине не жил.

После многочисленных просьб туристов оленей позволили кормить с рук. Животные здесь очень милые, добрые и смешные, совершенно не боятся контактировать с человеком. Поэтому если вы хотите почувствовать себя ближе к природе и порадовать вашего ребенка – обязательно посетите Оленью ферму.



Оленья ферма на Волыни / volyn24.com

Национальный заповедник "Хортица"

Если ваш ребенок интересуется всякого рода супергероями, дайте ему возможность ближе узнать реальных героев. Посетите знаменитый остров Хортица, где когда-то базировалось храброе украинское казачество.

Здесь юным гостям дадут пару интересных уроков истории, показав скифское захоронение, предполагаемое место убийства князя Святослава, а также восстановленную копию Запорожской Сечи. Кроме того, для детей предусмотрен целый ряд специальных тематических экскурсионных программ и мастер-классов.



Национальный заповедник "Хортица" / discoverukraine.com.ua

Контактный зоопарк "Feldman Ecopark" в Харьковской области

Этот зоопарк – уникальный. Благотворительный проект заботится о животных и создает для них комфортные условия, а главное – приучает детей любить окружающий мир и заботиться о нем. Здесь можно не только наблюдать за животными, но и покормить и погладить енотов, коз, пони, шимпанзе и других жителей питомника. Кроме того, для любителей активного отдыха на территории парка действует канатный городок.



Контактный зоопарк / feldman.ua

Каменец-Подольский в Хмельницкой области

Это огромное сооружение, на территории которого сегодня расположен музей, что ежедневно посещают толпы туристов. Эта крепость – часть Старого города.

Это небольшой исторический город считается одним из самых красивых в Украине. Особую ценность ему придают старинная крепость, церкви и памятники. Такую красоту вашим детям посетить надо обязательно. А для желающих почувствовать экстрим и увидеть город с высоты предлагается уникальная возможность спуститься со скалы по натянутому тросу.



Каменец-Подольский замок / ua.igotoworld.com

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Реабилитационный центр бурых медведей, НПП "Синевир" в Закарпатской области

Единственный в Украине и даже во всей Европе. Место для строительства Национального природного парка "Синевир" было выбрано неслучайно: территория парка площадью 12 гектаров полностью соответствует всем экологическим нормам и воспроизводит естественную среду обитания медведей.

Животные, которые сюда попадают – это жертвы жестокого обращения человека или стихийного бедствия. Здесь им обеспечивается качественное лечение, уход профессиональных ветеринаров, здоровый рацион питания и многое другое. Сегодня в парке обитает более 10 медведей.



Реабилитационный центр бурых медведей / ukrinform.ua

Чем добраться?

Идеальным вариантом будет SKODA KODIAQ, в которой вы с легкостью сможете поместить 7 человек. Преимуществами этой модели является низкая масса, большое пространство и высокая эффективность вместе с топливной экономичностью (от 5,10 литров на 100 километров). А полный привод авто обеспечивает значительное увеличение тяги, стабильности и безопасности вождения – даже на бездорожье. Объем багажного отделения достигает 720 литров (2065 литров при сложенных сиденьях), поэтому вы и ваши дети могут брать с собой все что угодно.



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Подробнее о машине SKODA KODIAQ смотрите в тест-драйве:

Приятного путешествия!