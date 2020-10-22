Україна багата своїми туристичними місцями. На її території є ті пам'ятки, які хочеться відвідати не один раз. Та є декілька локацій, які користуються серед туристів особливою популярністю.

Travel24 підготував для вас добірку місць, які точно вразять своєю мальовничістю.

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Говерла

На найвищу точку України тисячі людей підіймаються щороку, що робить Говерлу одним із найпопулярніших місць.



Говерла / hotels24.ua

Водоспад Шипіт

Водоспад є справжнім дивом Закарпатської природи. Розташований в ущелині Пилипець. Це чи не найпопулярніший водоспад України.



Водоспад Шипіт / tamtour.com.ua

Озеро Синевир

Озеро є візитною карткою Закарпаття. Це місце, яке точно здивує своєю легендою і ви захочете стати її частиною.



Озеро Синевир / karpaty.love

Золочівський замок

Один із замків "Золотої підкови Львівщини", де ви точно зробите багато знімків. Відвідувачам пропонують екскурсії у Великому житловому палаці, Китайському палаці та у східному парку. Сюди їдуть, щоб зустріти примар.



Золочівський замок / vidviday.ua

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Побувавши у цьому місці, Ви точно захочете повернути свої студентські роки та обрати для вступу саме цей університет. Адже він так схожий на Оксфордський, куди всі мріють потрапити, хоча б на екскурсію.



Чернівецький університет / chernivtsi-city.com

Олешківські піски

Це найбільший піщаний масив у Європі. Назва походить від найменування міста Олешки. Існує думка, що пустеля утворилася внаслідок льодовика від якого залишалась ґрунтова маса. Туристи усього світу хочуть побачити цю пустелю.



Олешківські піски / legend.24tv.ua

Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької

Мабуть, найпопулярніше місце у Львові, у всіх хто був у цьому місті є фотографія на фоні театру. Його збудовано у 1900 році за проєктом архітектора Зигмунта Горголевського, який є автором споруд у Польщі та Німеччині.



Оперний театр у Львові / tsina.lviv.ua

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Фонтан Roshen

Це єдиний в Україні та найбільший у Європі плаваючий фонтан. Його збудовано в річищі річки Південний Буг, що і робить його унікальним, бо всі інші фонтани в Україні створюються в штучних басейнах з системами очищування води. Навесні та влітку тисячі туристів їдуть сюди, щоб подивитися на безкоштовні водяні вистави, які супроводжуються світловими та лазерними ефектами, музикою та відеопроєкцією.



Фонтан Roshen / ua.igotoworld.com

Звісно, це далеко не всі пам'ятки України, які є популярними!