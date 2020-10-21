Пікуй – ідеальна вершина для початківців, усі мандрівники почали з найвищої гори Львівщини. Більш досвідчені вважають підйом сюди легкою прогулянкою, проте люблять її у будь-яку пору року, тому що звідси відкривається прекрасна панорама.

Travel24 розповість вам про цю оповиту легендами гору.

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Пікуй – найвища вершина Верховинського Вододільного хребта, який розділяє басейни річок Стрий та Латориця. Відома також тим, що є найвищою вершиною на території Львівської області. Завдяки тому, що вершина має значну висоту, на ній росте субальпійська рослинність.



Гора Пікуй / v-mandry.com

Опис

Розташована на межі Львівської та Закарпатської областей. Саме з цього хребта беруть початок багато річок України. Гора нагадує своєю формою асиметричний конус, сторони якого поросли буками та ялівцем. Верхня межа лісової смуги проходить на висоті 1200-1250 метрів над рівнем моря. Саме така особливість допомагає мандрівникам за відносно короткий відрізок часу познайомитися з ландшафтами та своєрідною флорою. Загалом її висота сягає 1408 метрів.

Неподалік від Пікуй знаходиться водоспад Воєводин і перевал "Руська путь", який у свій час був торговим шляхом і кордоном між Польщею та Угорщиною.

На самій вершині місцеві ще у 1935-у році спорудили кам'яний стовп-обеліск на честь першого президента Чехословаччини Томаша Масарика, оскільки село до війни разом із Закарпаттям входило до складу Чехословаччини. А нещодавно вже сучасники встановили статую Ісуса Христа задля миру в Україні.



Статуя Ісуса Христа на вершині / inlviv.in.ua

З північного заходу до вершини примикає Буковецька полонина, з півночі – ландшафтний заказник "Пікуй", з півдня і сходу – ботанічний заказник "Пікуй".

Легенда

До сьогодні люди розповідають легенди пов'язані з горою. За однією з них на горі від нещасливого кохання замерз місцевий скрипаль Павло. Хлопець, як і багато інших парубків, хотів засвататись до прекрасної дівчини Даяли, що жила у хижині на хребті. Дівчина, жартуючи, всім відмовляла, але Павлові дала надію за умови, що він зіграє їй вночі на гуслях (скрипці) при її батьках. Обнадієний хлопчина прийшов до Даяли, та вона не вийшла і його прогнали з подвір'я. Захлинаючись від образи він піднявся на вершину гори, де заснув і замерз. Там його знайшли люди й прокляли дівчину.



Кам'яний стовп-обеліск на вершині гори / tvoemisto.tv

Відтоді більше ніхто й не сватався до неї, а вона сама зійшла з розуму. А на старості почала ворожити. Кажуть, дотепер Даяла гуляє горами сумуючи за втраченим коханням. З того часу Пікуй ще називають Гуслями.

Відомо, що тут полюбляв гуляти "великий каменяр" – Іван Франко. Хто знає, можливо гірські легенди, овіяні таємничістю, надихали його творити.

Маршрути

Є декілька можливих варіантів добирання на вершину Пікуй, та найбільш популярний: вихід з Поселення Біласовиця. До цього поселення можна дістатися тільки авто, або ж також курсують рейсові маршрутки.



Мальовничі краєвиди з гори Пікуй / life.ko.net.ua

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Або можливий варіант добирання потягом, але з пересадками. Наприклад, сісти у Львові зранку на потяг до Воловця, а там пересісти на рейсовий автобус до села Нижні Ворота. Потім ще на один з автобусів Ужгород – Івано-Франківськ або Ужгород – Луцьк. У Біласовиці зійти та просуватися у західному напрямку через село до вершини.

Вдалого походу!