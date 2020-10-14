Карпатські гори красиві у будь-яку пору року. Однією з найпривабливіших – є Петрос. З його вершини весь Чорногірський хребет як на долоні: від самої Говерли аж до Попа-Івана.

Travel24 розповість вам про цю мальовничу гору.

Читайте також: Перша оленяча ферма та музей ретротранспорту: чим здивує туристична Волинь

Розташований Петрос у Закарпатській області, Рахівський район. Це передостанній двотисячник на Чорногірському хребті. Гора видовищна і підкорювати її можна в усі пори року.

Опис

Висота гори Петрос над рівнем моря – 2020 метрів. Назва вершини походить від румунської "petros" та перекладається "камінь". Схили гори, а саме західний та південно-західний надзвичайно круті; північний та північно-східний – урвисті. Складається вершина з пісковиків.



Гора Петрос / ua.igotoworld.com

Зовсім поруч біля Петросу знаходиться Говерла, їх відділяє один від одного глибока сідловина. Цікаво, що через це маршрути через Чорногірський хребет завершуються саме на найвищій вершині України.

Цікаво

Розповідають, що начебто вершина – то Перунова вершина. Підставою для цього стали такі спостереження: усі спроби встановити на маківці вершини християнські символи були не успішними. Наприклад, міцні металеві – вітер покидав до долу, в куполи каплички час від часу влучають блискавки. Одного разу стихія спалила капличку вщент.



Гора Петрос / rakhiv.in

Насправді невідомо чи є гора язичницькою, однак те, що тут часто "штормить" – правда. Блискавки та дощові хмари надзвичайно полюбляють ці місця.

Маршрути

Доволі популярний варіант – це одноденне чи дводенне сходження на вершину з Лазенщини на Кваси . Протяжність цього маршруту 16 кілометрів. Не варто лякатися такій великій відстані, адже її можна подолати машиною.

. Протяжність цього маршруту 16 кілометрів. Не варто лякатися такій великій відстані, адже її можна подолати машиною. Інший варіант – розпочати сходження від залізничної станції Ясіня. Йти доведеться декілька годин.

Цікаво: Сходження на Піп-Іван: поради туристам, які планують підкорювати Чорногору



Рельєф гори Петрос / ua.igotoworld.com