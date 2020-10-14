Карпатские горы красивые в любое время года. Одной из самых привлекательных – есть Петрос. С его вершины весь Черногорский хребет как на ладони: от самой Говерлы до Попа-Ивана.

Travel24 расскажет вам об этой живописной горе.

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Расположен Петрос в Закарпатской области, Раховский район. Это предпоследний двухтысячник на Черногорском хребте. Гора зрелищная и покорять ее можно во все времена года.

Описание

Высота горы Петрос над уровнем моря – 2020 метров. Название вершины происходит от румынской "petros" и переводится как "камень". Склоны горы, а именно западный и юго-западный чрезвычайно крутые; северный и северо-восточный – обрывистые. Создается вершина из песчаников.



Гора Петрос / ua.igotoworld.com

Совсем рядом у Петроса находится Говерла, их отделяет друг от друга глубокая седловина. Интересно, что из-за этого маршруты через Черногорский хребет завершаются именно на самой высокой вершине Украины.

Интересно

Рассказывают, что как будто вершина – это Перунова вершина. Основанием для этого стали следующие наблюдения: все попытки установить на макушке вершины христианские символы были не успешны. Например, прочные металлические – ветер покидал к полу, в купола часовни время от времени попадают молнии. Однажды стихия сожгла часовню полностью.



Гора Петрос / rakhiv.in

На самом деле неизвестно ли гора языческая, но то, что здесь часто "штормит" – правда. Молнии и дождевые облака чрезвычайно любят эти места.

Маршруты

Довольно популярный вариант – это однодневное или двухдневное восхождение на вершину с Лазенщины на Квасы . Протяженность этого маршрута 16 километров. Не стоит пугаться такому большому расстоянию, ведь его можно преодолеть машиной.

. Протяженность этого маршрута 16 километров. Не стоит пугаться такому большому расстоянию, ведь его можно преодолеть машиной. Другой вариант – начать восхождение от железнодорожной станции Ясиня. Идти придется несколько часов.

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Рельеф горы Петрос / ua.igotoworld.com