Первая оленья ферма и музей ретротранспорта: чем удивит туристическая Волынь
Непосредственный и безопасный контакт с дикими животными, проезд экотранспортом, музей ретротехники и натуральная сытная кухня – все это не за границей, а за каких-то 70 километров от Луцка. Закрытый мир заставил людей лучше узнать свой край, и туристические прелести Украины таки не разочаровывают.
О месте, где невероятная природа и загадочная история – читайте в материале журналистов 24 канала.
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Первая оленья ферма в Украине
Первую оленью ферму в Украине создали 3 года назад вблизи села Радовичи на Волыни.
Сейчас на 120 гектарах живет 230 благородных оленей – это самый распространенный вид оленей в мире, его еще называют олень обыкновенный или же лесной. Увидеть и даже покормить этих животных каждые выходные приезжает не менее 300 туристов.
Оленья ферма / Фото "Волынь 24"
На 120 гектарах живет 230 благородных оленей / Фото "Волынь 24"
Рядом с оленями в хозяйстве живут дикие кабаны, а еще 50 баранов – муфлонов, и столько же европейской лани.
Музей фауны
Узнать больше о животных можно также в музее фауны, который расположен на территории фермы. Внутри есть чучела птиц и зверей, а снаружи на музее – коллекция рогов. Самому старому самцу – 7 лет.
Кстати, форма рогов у каждого оленя-самца сохраняется подобная на протяжении его жизни, он только их увеличивает,
– подчеркнула заместитель директора экопарка Оксана Калюжная.
Музей ретротехники
Интересно, что в фильме "Красный" использовали экспонаты из местного музея ретротехники. Он расположен недалеко от фермы на аэродроме, который еще работает. Вся техника на ходу, есть даже грузовик с 1943 года.
А самой древней карете из коллекции музея – 110 лет, в ней себя можно почувствовать настоящим господином. Еще можно посмаковать домашней кухни из печи.
Древнейшая карета из коллекции музея / Скриншот из видео
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Чтобы все это увидеть и попробовать, к Радовичам ехать 70 километров от Луцка, добраться туда можно только на авто или маршруткой. На каждом из объектов с человека просят 30 гривен. Отдельная плата есть за экскурсию.