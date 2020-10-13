Непосредственный и безопасный контакт с дикими животными, проезд экотранспортом, музей ретротехники и натуральная сытная кухня – все это не за границей, а за каких-то 70 километров от Луцка. Закрытый мир заставил людей лучше узнать свой край, и туристические прелести Украины таки не разочаровывают.

О месте, где невероятная природа и загадочная история – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Первая оленья ферма в Украине

Первую оленью ферму в Украине создали 3 года назад вблизи села Радовичи на Волыни.

Сейчас на 120 гектарах живет 230 благородных оленей – это самый распространенный вид оленей в мире, его еще называют олень обыкновенный или же лесной. Увидеть и даже покормить этих животных каждые выходные приезжает не менее 300 туристов.



Оленья ферма / Фото "Волынь 24"

На 120 гектарах живет 230 благородных оленей / Фото "Волынь 24"

Рядом с оленями в хозяйстве живут дикие кабаны, а еще 50 баранов – муфлонов, и столько же европейской лани.

Музей фауны

Узнать больше о животных можно также в музее фауны, который расположен на территории фермы. Внутри есть чучела птиц и зверей, а снаружи на музее – коллекция рогов. Самому старому самцу – 7 лет.

Кстати, форма рогов у каждого оленя-самца сохраняется подобная на протяжении его жизни, он только их увеличивает,

– подчеркнула заместитель директора экопарка Оксана Калюжная.

Музей ретротехники

Интересно, что в фильме "Красный" использовали экспонаты из местного музея ретротехники. Он расположен недалеко от фермы на аэродроме, который еще работает. Вся техника на ходу, есть даже грузовик с 1943 года.

А самой древней карете из коллекции музея – 110 лет, в ней себя можно почувствовать настоящим господином. Еще можно посмаковать домашней кухни из печи.



Древнейшая карета из коллекции музея / Скриншот из видео

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Чтобы все это увидеть и попробовать, к Радовичам ехать 70 километров от Луцка, добраться туда можно только на авто или маршруткой. На каждом из объектов с человека просят 30 гривен. Отдельная плата есть за экскурсию.