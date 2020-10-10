Закрытые границы дали толчок внутреннему туризму. Хотя курортный сезон уже завершился, туристический – в самом разгаре. Путешествовать по Украине можно с воодушевлением и пользой, не тратя много средств.

Украина – одна из жемчужин мирового туризма. Если еще 5 лет назад наиболее популярными были маршруты до 1 – 2 известных туристических городов Украины вроде Львова или Каменца-Подольского, то сейчас ситуация изменилась. Об этом рассказали журналисты в сюжете 24 канала.

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Многообразие туров

Теперь турагенты готовы предоставить гораздо большую палитру достопримечательностей, чем раньше. Впечатляет и разнообразие туров: можно и покататься на лошадях, и сходить с опытным гидом на вершину одной из гор, а также научиться новому ремеслу.

Мы делаем гастротуры по той же Полтавщине. Когда туристы могут поехать и полепить галушки или вареники, или слепить какой-то глиняный горшок,

– рассказала эксперт по туризму Алена Бальме.

Гостиничное дело

Гостиничное дело имеет что предложить. Новые отели способны поразить даже самых требовательных туристов нестандартным подходом и интерьером.



Где отдохнуть в Украине / Скриншот с видео

"Есть разные отели, где вы можете закрываться в горах и проживать в каких-то пещерах. Все это есть в Украине. Там на деревьях даже предлагают номера", – отметила Бальме.

Максимально автономный маршрут

Если вам по силам автономия, можно собственноручно составить туристический маршрут по жемчужинам Украины. Чтобы максимально быстро все организовать и получить максимум удовольствия, можно выбрать такой жанр поездки как road trip.

Road trip – это дорожное приключение, когда компания из 4 – 5 человек путешествует автомобилем на большие расстояния.



Road trip с друзьями / Скриншот с видео

Несмотря на то, что бархатный сезон в Украине уже почти завершился, отдохнуть на море в оригинальном формате можно успеть и сейчас.

В Одесской области есть популярный пляж Санжийка. Он напоминает мне по духу Калифорнию. Можно взять вино, приехать туда на пикник. Для чего? Для того, чтобы было минимальное количество людей тет-а-тет с морем, с песком, с меланхолическим настроением,

– порекомендовала путешественница Яна Метелкина.

Таинственные места Украины

А если вам нравятся таинственные и загадочные места, куда редко ступала нога туриста, то и таких в Украине достаточно.



Таинственные места Украины / Скриншот с видео

Травел-блогерша Метелкина отметила: "Очень рекомендую посмотреть на Таракановский форт. Мне чем-то напоминает Колизей: полуразрушенный, с большим количеством внутренних лабиринтов. Там есть люки-ловушки. Такое себе мистическое настроение".

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Поэтому отдыхайте с комфортом и драйвом. Не теряйте возможности лучше узнать и почувствовать родную землю уже этой осенью!

Внутренний туризм Украины: смотрите полное видео