Музыка для путешествий на автомобиле: плейлист в дорогу
Когда за окном живописные пейзажи – хочется почувствовать себя словно в клипе или фильме. Такая возможность есть у каждого! Travel24 подготовил микс для путешествий за рулем, который позволит вам проехать еще лишнюю сотню километров.
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Плейлист в дорогу
- Maroon 5 – Girls Like You ft. Cardi B
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- Halsey – New Americana
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- John Legend – Love Me Now
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- The Weeknd – Blinding Lights
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- Billie Eilish – No Time To Die
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- Shawn Mendes, Camila Cabello – Señorita
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- The Black Eyed Peas – I Gotta Feeling
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- Charlie Puth – We Don't Talk Anymore ft. Selena Gomez
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- John Legend – Wild ft. Gary Clark Jr.
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- Lil Nas X – Old Town Road ft. Billy Ray Cyrus
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Включайте музыку и жмите на газ!