Долгая дорога – это всегда страшная усталость. Но существует множество автомобильных устройств, которые сделают любое путешествие более комфортным, а главное облегчат жизнь водителю и пассажирам.

Travel24 расскажет о вещах, которые понадобятся в дальней дороге.

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Детектор сна

Как ни странно, именно в дальней дороге хочется спать больше всего. Но такие путешествия требуют большой концентрации внимания. Поэтому, чтобы предотвратить переутомления, необходимо заранее продумать варианты остановок для отдыха. А чтобы ваше состояние за рулем было стабильным и безопасным, следует использовать детектор сна. Портативное устройство в виде перстня измеряет электропроводность кожи на пальцах рук. За 3-5 минуты до наступления сна электропроводность кожи снижается и детектор мгновенно выдает звуковые сигналы и вибрацию.



Детектор сна для водителя / 5koleso.ru

Надувной матрас

Если детектор сна срабатывает, лучше сделайте остановку, и используйте заднее сиденье вашего автомобиля превратив его в удобную кровать с помощью надувного матраса. Такой аксессуар пригодится во время длительных путешествий или кемпинга, и обеспечит вам удобный и здоровый сон.

Массажная подушка

Это первое, что необходимо взять с собой, ведь проехав большое расстояние, вы обязательно обнаружите "слабое" место вашего автомобиля – сиденья. А легкая или сильная боль в спине может испортить впечатление от поездки. Поэтому стоит сделать сиденья более удобным с помощью массажной подушки.



Массажная подушка / bodysport.com.ua

Автомобильный холодильник

Во время жары в пути хочется холодного напитка, его вам обеспечит портативный мини холодильник, который можно брать с собой в длительные поездки и использовать как для охлаждения, так и для подогрева ваших продуктов. Холодильник работает от прикуривателя и не занимает много места в салоне автомобиля.

Автобокс на крышу

Это едва ли не самый полезный автомобильный аксессуар для длительного путешествия. Если вы хотите отправиться в путешествие с семьей, он станет вашим идеальным компаньоном. При выборе автобокса следует учитывать несколько факторов: аэродинамические свойства, размер, вместительность, наличие системы быстрого монтажа.



Автобокс на крышу / publish.com.ua

Легкого пути!