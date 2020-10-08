Довга дорога – це завжди страшенна втома. Але існує безліч автомобільних пристроїв, які зроблять будь-яку подорож більш комфортною, а головне полегшать життя водію та пасажирам.

Travel24 розповість про речі, які знадобляться у далекій дорозі.

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Детектор сну

Як не дивно, саме у далекій дорозі хочеться спати найбільше. Але такі подорожі потребують великої концентрації уваги. Тому, щоб запобігти перевтомі, необхідно заздалегідь продумати варіанти зупинок для відпочинку. А щоб ваш стан за кермом був стабільним і безпечним, варто використовувати детектору сну. Портативний пристрій у вигляді персня вимірює електропровідність шкіри на пальцях рук. За 3-5 хвилини до настання сну електропровідність шкіри знижується і детектор миттєво видає звукові сигнали й вібрацію.



Детектор сну для водія / 5koleso.ru

Надувний матрац

Якщо детектор сну спрацьовує, краще зробіть зупинку, та використайте заднє сидіння вашого автомобіля перетворивши його в зручне ліжко за допомогою надувного матраца. Такий аксесуар стане в пригоді під час тривалих подорожей або кемпінгу, і забезпечить вам зручний і здоровий сон.

Масажна подушка

Це перша річ, яку необхідно взяти з собою, адже проїхавши велику відстань, ви обов'язково виявите "слабке" місце вашого автомобіля — сидіння. А легкий чи сильний біль у спині може зіпсувати враження від поїздки. Тому варто зробити сидіння більш зручним за допомогою масажної подушки.



Масажна подушка / bodysport.com.ua

Автомобільний холодильник

Під час спеки у дорозі хочеться холодного напою, його вам забезпечить портативний мініхолодильник, який можна брати з собою в тривалі поїздки й використовувати як для охолодження, так і для підігріву ваших продуктів. Холодильник працює від прикурювача і не займає багато місця в салоні автомобіля.

Автобокс на дах

Це чи не найкорисніший автомобільний аксесуар для тривалої подорожі. Якщо ви хочете відправитися у мандрівку з сім'єю, він стане вашим ідеальним компаньйоном. При виборі автобоксу варто враховувати кілька факторів: аеродинамічні властивості, розмір, місткість, наявність системи швидкого монтажу.



Автобокс на дах / publish.com.ua

Легкої дороги!