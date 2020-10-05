Краще, щоб ви жодного разу не скористалися аптечкою, але плануючи свою відпустку потрібно пам'ятати, що зміна клімату, звичного ритму життя та раціону харчування – це стрес для організму. Тому, щоб не зіпсувати собі відпочинок, потрібно завчасно підготуватися до цього.

Travel24 розповість вам, які ліки взяти для дорослих та дітей у подорож, а також як правильно все скласти. Читайте також: Що робити, якщо вас пограбували за кордоном: корисні поради Які ліки взяти дорослим? Щоденні ліки

Жарознижувальне ("Солпадеїн", "Парацетамол")

Знеболювальне ("Ібупрофен", "Нурофен", "Панадол", "Німесил")

Засоби від діареї ("Имодіум", "Лоперамід")

Препарати при зневодненні ("Регідрон")

Сорбент на випадок харчового отруєння (активоване вугілля або препарати на його основі)

Антигістамінні препарати для тих, хто схильний до алергії ("Зіртек", "Аллертек")

Таблетки від захитування ("Драмина", "Бетасерк")

Ферментні препарати, які допоможуть при переїданні ("Фестал", "Панкреатин", "Мезим")

Бинт, ватні палички, вата або ватні диски

Перекис водню або "Хлоргексидин" для оброблення ран

Набір пластирів різних форм і розмірів

Аптечка для дорослого / svitom.info Які ліки взяти дітям? Жарознижувальне ("Панадол", "Нурофен")

Спрей від болю в горлі ("Інгаліпт", "Хлорофіліпт", "Гексорал")

Краплі або фізрозчин для промивання носа ("Називин", "Віброцил", "Піносол")

Антисептик місцевого застосування (йод або зеленка у вигляді олівця)

Сорбент на випадок харчового отруєння ("Ентеросгель", "Атоксіл", "Полісорб")

Засіб від діареї ("Смекта")

Антигістамінний препарат ("Феністил", "Зіртек")

Електронний градусник Для пляжного відпочинку, додайте в аптечку засіб від сонячних опіків ("Пантенол", "Рятувальник", "Бепантен")

Для гірськолижного курорту візьміть мазь від ударів і розтягнень ("Вольтарен", "Диклофенак")

У похід захопіть мазі для зняття роздратування від укусів комах ("Рятувальник", "Псилобальзам")

Аптечка для дитини / grippua.com.ua Цікаво: Подорож на автомобілі з дитиною: корисні поради батькам Як правильно скласти аптечку? Перевірте термін придатності препаратів, які берете з домашньої аптечки

Залиште ліки в оригінальній упаковці – це допоможе уникнути зайвих питань на кордоні.

Збережіть інструкцію, щоб мати можливість в будь-який момент уточнити міжнародну назву або дозування

Віддайте перевагу таблеткам і порошкам замість рідин. Так вам не доведеться переживати про те, чи не розіб'ється флакон у валізі