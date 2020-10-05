Аптечка мандрівника: що взяти із собою в подорож та як правильно скласти
Краще, щоб ви жодного разу не скористалися аптечкою, але плануючи свою відпустку потрібно пам'ятати, що зміна клімату, звичного ритму життя та раціону харчування – це стрес для організму. Тому, щоб не зіпсувати собі відпочинок, потрібно завчасно підготуватися до цього.
Travel24 розповість вам, які ліки взяти для дорослих та дітей у подорож, а також як правильно все скласти.
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Які ліки взяти дорослим?
- Щоденні ліки
- Жарознижувальне ("Солпадеїн", "Парацетамол")
- Знеболювальне ("Ібупрофен", "Нурофен", "Панадол", "Німесил")
- Засоби від діареї ("Имодіум", "Лоперамід")
- Препарати при зневодненні ("Регідрон")
- Сорбент на випадок харчового отруєння (активоване вугілля або препарати на його основі)
- Антигістамінні препарати для тих, хто схильний до алергії ("Зіртек", "Аллертек")
- Таблетки від захитування ("Драмина", "Бетасерк")
- Ферментні препарати, які допоможуть при переїданні ("Фестал", "Панкреатин", "Мезим")
- Бинт, ватні палички, вата або ватні диски
- Перекис водню або "Хлоргексидин" для оброблення ран
- Набір пластирів різних форм і розмірів
Аптечка для дорослого / svitom.info
Які ліки взяти дітям?
- Жарознижувальне ("Панадол", "Нурофен")
- Спрей від болю в горлі ("Інгаліпт", "Хлорофіліпт", "Гексорал")
- Краплі або фізрозчин для промивання носа ("Називин", "Віброцил", "Піносол")
- Антисептик місцевого застосування (йод або зеленка у вигляді олівця)
- Сорбент на випадок харчового отруєння ("Ентеросгель", "Атоксіл", "Полісорб")
- Засіб від діареї ("Смекта")
- Антигістамінний препарат ("Феністил", "Зіртек")
- Електронний градусник
Аптечка для дитини / grippua.com.ua
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Як правильно скласти аптечку?
- Перевірте термін придатності препаратів, які берете з домашньої аптечки
- Залиште ліки в оригінальній упаковці – це допоможе уникнути зайвих питань на кордоні.
- Збережіть інструкцію, щоб мати можливість в будь-який момент уточнити міжнародну назву або дозування
- Віддайте перевагу таблеткам і порошкам замість рідин. Так вам не доведеться переживати про те, чи не розіб'ється флакон у валізі