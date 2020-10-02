Усі ми любимо подорожувати та хочемо отримати максимум задоволення під час поїздки. Але інколи стається те, чого так бояться туристи – крадіжка. У такій ситуації головне – не панікувати й скористатися маленькими хитрощами, які треба спланувати заздалегідь.

Travel24 розповість, як діяти, якщо вас пограбували у подорожі.

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Заблокуйте карту

Якщо у вас вкрали не тільки готівку, але й кредитки, насамперед заблокуйте їх, щоб ніхто не зміг ними скористатися. Рідні або друзі можуть надіслати вам потрібну суму через сервіс переказу грошей.

Напишіть заяву в поліцію

Вирушайте до найближчого відділення поліції і заявіть про крадіжку. Це все необхідно для отримання довідки-підтвердження втрати документів і речей. Вас попросять написати, що сталося, де і за яких обставин. Потрібно розповісти все в найменших деталях.



Напишіть заяву в поліцію / ukrpravo.biz

Зверніться в посольство

Прямуйте в посольство або консульство вашої країни, щоб отримати свідоцтво на повернення або подайте документи на новий закордонний паспорт (якщо ти за кордоном надовго).

Свідоцтво на повернення – це тимчасовий документ, який замінює закордонний паспорт, якщо той втрачений. Свідоцтво дозволяє перебувати на території країни, в якій ти знаходишся, а також дає можливість повернутися на батьківщину. Воно діє не більше 30 днів з дня оформлення. І в цей період потрібно встигнути відлетіти додому.

Про всяк випадок візьміть з собою у подорож:

мінімум дві кольорові копії паспорта (або ж копію на телефоні чи планшеті)

кілька фото на паспорт (розміром 3,5 на 4,5)

список екстрених контактних телефонних номерів

список міжнародних номерів вашого банку

список посольств / консульств держави (з адресами й номерами телефонів), громадянином якої ви є, в тих країнах, які ви збираєтеся відвідати

недорогий запасний гаманець або спеціальний таємний гаманець для подорожей (поділіть свої карти, готівку і документи на два гаманці: один носите з собою, другий залишаєте в готелі)

туристичний ваучер

Ці речі стануть Вам в пригоді у тому випадку, якщо вас пограбують!