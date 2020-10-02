Що робити, якщо вас пограбували за кордоном: корисні поради
Усі ми любимо подорожувати та хочемо отримати максимум задоволення під час поїздки. Але інколи стається те, чого так бояться туристи – крадіжка. У такій ситуації головне – не панікувати й скористатися маленькими хитрощами, які треба спланувати заздалегідь.
Travel24 розповість, як діяти, якщо вас пограбували у подорожі.
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Заблокуйте карту
Якщо у вас вкрали не тільки готівку, але й кредитки, насамперед заблокуйте їх, щоб ніхто не зміг ними скористатися. Рідні або друзі можуть надіслати вам потрібну суму через сервіс переказу грошей.
Напишіть заяву в поліцію
Вирушайте до найближчого відділення поліції і заявіть про крадіжку. Це все необхідно для отримання довідки-підтвердження втрати документів і речей. Вас попросять написати, що сталося, де і за яких обставин. Потрібно розповісти все в найменших деталях.
Напишіть заяву в поліцію / ukrpravo.biz
Зверніться в посольство
Прямуйте в посольство або консульство вашої країни, щоб отримати свідоцтво на повернення або подайте документи на новий закордонний паспорт (якщо ти за кордоном надовго).
Про всяк випадок візьміть з собою у подорож:
- мінімум дві кольорові копії паспорта (або ж копію на телефоні чи планшеті)
- кілька фото на паспорт (розміром 3,5 на 4,5)
- список екстрених контактних телефонних номерів
- список міжнародних номерів вашого банку
- список посольств / консульств держави (з адресами й номерами телефонів), громадянином якої ви є, в тих країнах, які ви збираєтеся відвідати
- недорогий запасний гаманець або спеціальний таємний гаманець для подорожей (поділіть свої карти, готівку і документи на два гаманці: один носите з собою, другий залишаєте в готелі)
- туристичний ваучер
Ці речі стануть Вам в пригоді у тому випадку, якщо вас пограбують!