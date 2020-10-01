Помилки за кермом під час подорожі, які роблять навіть досвідчені водії
Найчастіше недосвідчені водії відчувають себе невпевнено за кермом, тому й допускають помилки, які підвищують ризик аварії. Але зі збільшенням стажу впевненість у своїх силах зростає, та інколи саме вона стає причиною небажаних наслідків.
Travel24 розповість вам про 5 найбільш поширених помилок, які допускають навіть досвідчені водії.
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Зниження уваги
Це одна з найголовніших помилок. Адже самовпевнені водії дозволяють собі відволікатися від дороги: розмовляють телефоном чи з пасажирами, читають новини або пишуть повідомлення у соцмережах… Але аварійна ситуація, яка загрожуватиме життю може виникнути на дорозі раптово, і навіть досвідчений водій може не встигнути вчасно зреагувати.
Швидка їзда на поганих ділянках дороги
Якщо думаєте, що більша швидкість допоможе вам "спіймати" менше ям – ви помиляєтеся. Адже швидкісна їзда по поганих дорогах дає колосальне навантаження на колісні диски, гуму і підшипники. Водій ризикує порвати покришку, погнути диск і розбити підшипники.
Недотримання дистанції
До зайвої впевненості можна віднести й недотримання інтервалу та дистанції. Треба залишати собі більше простору. Дистанція особливо важлива взимку, коли на слизькій дорозі гальмівний шлях збільшується в рази.
Ось такою повинна бути дистанція між авто / bilety-pdd.com
Неправильний тиск в шинах
Не варто нехтувати перевіркою тиску, бо після стрибків температури він має властивість змінюватися. Найбільше тиск в шинах падає з різким похолоданням, тому колеса краще підкачати до рекомендованих заводом-виробником значень.
Брудні фари
Пам'ятайте, що періодично треба змивати бруд з передніх фар і задніх ліхтарів, а лобове скло протирати не тільки зовні, але і зсередини.