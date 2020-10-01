Найчастіше недосвідчені водії відчувають себе невпевнено за кермом, тому й допускають помилки, які підвищують ризик аварії. Але зі збільшенням стажу впевненість у своїх силах зростає, та інколи саме вона стає причиною небажаних наслідків.

Travel24 розповість вам про 5 найбільш поширених помилок, які допускають навіть досвідчені водії.

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Зниження уваги

Це одна з найголовніших помилок. Адже самовпевнені водії дозволяють собі відволікатися від дороги: розмовляють телефоном чи з пасажирами, читають новини або пишуть повідомлення у соцмережах… Але аварійна ситуація, яка загрожуватиме життю може виникнути на дорозі раптово, і навіть досвідчений водій може не встигнути вчасно зреагувати.

Швидка їзда на поганих ділянках дороги

Якщо думаєте, що більша швидкість допоможе вам "спіймати" менше ям – ви помиляєтеся. Адже швидкісна їзда по поганих дорогах дає колосальне навантаження на колісні диски, гуму і підшипники. Водій ризикує порвати покришку, погнути диск і розбити підшипники.

Недотримання дистанції

До зайвої впевненості можна віднести й недотримання інтервалу та дистанції. Треба залишати собі більше простору. Дистанція особливо важлива взимку, коли на слизькій дорозі гальмівний шлях збільшується в рази.



Ось такою повинна бути дистанція між авто / bilety-pdd.com

Неправильний тиск в шинах

Не варто нехтувати перевіркою тиску, бо після стрибків температури він має властивість змінюватися. Найбільше тиск в шинах падає з різким похолоданням, тому колеса краще підкачати до рекомендованих заводом-виробником значень.

Брудні фари

Пам'ятайте, що періодично треба змивати бруд з передніх фар і задніх ліхтарів, а лобове скло протирати не тільки зовні, але і зсередини.